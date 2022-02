El Castell de Montsoriu situat entre les poblacions gironines d'Arbúcies, Breda i Sant Feliu de Buixalleu pot guanyar aquesta nit (22.45 h) el guardó de monument favorit de Catalunya. L'edificació és una de les cinc finalistes que opten al premi que dona el programa presentat per Roger de Gràcia "Batalla monumental" de TV3. A la gran final de la segona temporada de l'emissió televisiva, el monument gironí s'enfrontarà al recinte emmurallat de Montblanc, el Palau de la Música Catalana, la Cartoixa d'Escaladei i el Poble Vell de Corbera d'Ebre. Tots ells comptaran amb alguna cara coneguda que els donarà suport. En el cas del Castell de Montsoriu, la periodista Xantal Llavina serà qui defensi la seva candidatura.

Arbúcies i Blanes es mobilitzen per donar suport a Montsoriu

Des dues de les localitats on es troba el monument gironí, Arbúcies i Blanes, ja s'ha començat a donar suport per a la seva candidatura. Des de l'Ajuntament d'Arbúcies s'han mobilitzat a través d'una sèrie d'activitats com col·locar els estendards dels Cabrera a la seva façana; com a altres equipaments municipals. Cal afegir-hi la confirmació del lema La força d'un territori. Un eslògan que el va portar a guanyar la primera batalla de castells, on s'enfrontava contra el Castell de Mur lleidatà.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Blanes també s'ha mobilitzat per donar suport a un dels seus exponents més destacats com és el Castell de Montsoriu. Al llarg dels darrers dies, diversos col·lectius de la localitat de la comarca de la Selva s'han fotografiat amb l'estendard que identifica l'escut dels Cabrera. Entre ells, s'hi troba l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, juntament amb regidors i regidores. Entre tots ells, cal destacar el col·lectiu d'infermers, infermeres, administratius i administratives dels dos ambulatoris de Blanes o el d'un equip ciclista provinent de Luxemburg que hi ha estat entrenant els darrers dies.

Com votar?

Durant l'emissió en directe del programa d'avui a les 22.45 h del vespre, l'audiència podrà votar a través de l'aplicació mòbil de TV3 o, bé, des del web del programa (tv3.cat/batalla). Des de Lleida, concretament des de la Seu Vella, el presentador Roger de Gràcia anunciarà l'inici de dues rondes de votacions: la primera serà entre els cinc finalistes i la segona entre els tres més votats anteriorment. Les votacions estaran obertes fins a l'anunci en directe del monument guanyador de la segona temporada de "Batalla monumental".