Centrem, el nou partit impulsat per l’exconsellera i exlíder del PDeCAT Àngels Chacón, es va presentar ahir a les comarques gironines amb l’ambició de concórrer a les eleccions municipals de l’any que ve. Segons va explicar Chacón, l’objectiu és presentar candidatura a Girona ciutat, però també en altres localitats destacades de la província. En la presentació hi va participar també el diputat al Congrés Sergi Miquel, que també havia estat president del PDeCAT a Girona, i l’alcalde de Portbou, Xavier Barranco. Queda per saber si antics membres del PDeCAT com Jaume Dulsat, Albert Piñeira o Jordi Masquef s’acabaran sumant al projecte de Centrem o si, per contra, optaran per afegir-se a Junts: segons Chacón, el seu partit té les portes obertes, però la decisió està en mans dels afectats.

Chacón va presentar Centrem com un partit «de centre» i «liberal», però amb una ferma defensa de l’estat del benestar. Segons va indicar, el partit neix després d’un any on han pogut copsar «la manca d’estratègies coordinades entre els socis de govern» i la «mutació d’alguns discursos». A més, va assegurar que no se senten representats per l’actual model de país, amb un Govern que té la CUP com a soci prioritari. Pel que fa a l’eix nacional, Chacón va explicar que Centrem recull diferents sensiblitats, però va demanar «coherència» -i per tant, «no fer discursos electorals que després no es poden aguantar»-, evitar «la confrontació per sistema» i tenir «molt clar el model de país». En tot cas, va garantir que el postulat que comparteixen tots els memnbres de partit és que Catalunya és una nació i té dret a millorar el seu autogovern.