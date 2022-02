Unió de Pagesos (UP) i representants de diferents entitats municipalistes van fer ahir una tractorada a Maians, al Bages, per exigir que l’Església retorni les propietats i béns immatriculats de forma irregular. Durant la protesta, van titllar d’«escandalosa» la xifra d’un miler que va admetre la Conferència Episcopal a nivell estatal, ja que creuen que no s’ajusta a la realitat (estimen que ja només a Catalunya n’hi ha entre 7.000 i 8.000) i que es vol «tapar el problema». La protesta de Maians és una de les vint que es van fer a diferents punts de l’Estat. En el cas de Catalunya, van escollir Maians perquè és on Unió de Pagesos ha detectat un nou cas de doble immatriculació irregular a favor del Bisbat de Vic.

Un dels portaveus de les entitats convocants, Oriol Serrà, vicepresident de l’Associació de Micropobles de Catalunya, va mostrar la indignació que hi ha des que, fa unes setmanes, la Conferència Episcopal va acordar el llistat d’immatriculacions irregulars amb el govern espanyol. «La xifra que donen és escandalosa, sembla que es busqui tancar el tema i dir que ja està solucionat, però és una quantitat ínfima», va afegir. La protesta es va fer sota una gran pancarta on es podia llegir A Déu el que és de Déu i al poble el que és del poble.