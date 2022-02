La millora de les dades de la pandèmia cada vegada és més evident, tot i que en alguns punts encara es mantenen altes. Com a bona notícia, hi ha alguns punts on els indicadors baixen de forma més ràpida que d’altres. Aquest és el cas de Salt, que se situa amb un risc de rebrot de 666 punts, mentre que la mitjana de la Regió Sanitària de Girona encara està per sobre dels 1.000. De fet la millora s’ha traslladat en una davallada significativa de positius. En l’útima setmana s’han diagnosticat 111 casos, mentre que l’anterior en van ser 208 i, fa catorze dies, 440.