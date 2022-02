Els cossos policials tampoc estan excempts de la realitat delinqüencial i el tràfic de marihuana ha portat a la detenció d’alguns policies locals i Mossos al llarg dels anys. A Girona hi va haver el cas dels tres Mossos detinguts a la comissaria Santa Coloma de Farners que presumptament traficaven amb el cànnabis que comissaven. El cas està pendent de judici.

Ahir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena va assegurar que «quan hi ha diners sempre hi ha més risc a tots els àmbits que hi hagi persones que caiguin en les xarxes» i va assegurar que Afers Interns treballa quan hi ha un cas. Per la seva banda, el cap de la DIC va destacar que «la corrupció és oportunista» i que n’hi ha pocs casos.