Desbordats per la marihuana

La marihuana no dona treva a la policia a les comarques de Girona. Cada setmana hi ha actuacions contra aquest lucatriu negoci ja sigui per acabar amb una plantació o per algun afer relacionat amb la droga. A Catalunya, els Mossos d’Esquadra desmantellen 12 cultius de marihuana de mitjana cada setmana.

Es tracta d’un negoci que no para de créixer i una mostra d’això és que aquest cos policial durant l’any passat va comissar 826.697 plantes, 157.000 de les quals a les comarques gironines. En global, els comissions van ser tres vegades superiors al 2020, equan es van intervenir 264.627 plantes. A la província Tarragona es van confiscar el 44% de totes les plantes de Catalunya i a Girona, el 19%.

Els Mossos el 2021 també van desactivar més plantacions: 662, el triple que el 2020 (269). En el desmantellament d’aquests cultius la policia té un aliat: la ciutadania. El cap de la la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), l’intendent Joan Carles Granja va relatar que moltes de les plantacions es troben gràcies al «megàfon» que són les denúncies ciutadanes. El balanç anual sobre la lluita contra la marihuana que ahir va fer públic el cos policial en roda de premsa també mostra que el 2021 va tancar amb una davallada de les tones d’aquesta droga intervingudes. Se’n van comissar gairebé nou, quan l’any anterior s’havien superat les 10. Per poder guardar tota la droga comissada a Catalunya, els Mossos preveuen crear un magatzem central que serà més segur en la custòdia.

Catalunya, a l’epicentre

El bon clima que fa al territori gironí i a la resta de Catalunya així com la despoblació rural i la crisi immobiliària i financera del 2008 han generat un gran parc d’immobles buits -sobretot cases en urbanitzacions i naus industrials- però també i terres que un cop abandonades són ocupades pels cultivadors. Això ha provocat que hi hagi molt d’espai disponible per cultius i també, que s’hagin instal·lat molts grups criminals al territori. Alguns d’aquests fins i tot han protagonitzat assalts entre ells.

Aquests elements han provocat que Catalunya s’hagi convertit «en l’epicentre del mercat il·legal de marihuana a Europa», tal com va defenir ahir la portaveu del cos, la inspectora Montserrat Escudé. Que també va posar èmfasi en el gran treball del cos policial per posar fi a aquesta situació. D’altra banda, va posar de relleu que cada vegada hi ha més professionalització entre els grups dedicats a aquesta droga.

35 bandes desmantellades

L’expansió del negoci de la marihuana també va lligat, asseguren els Mossos a l’acceptació social del consum i les facilitat que tenen les bandes per posar en marxa els cultius al territori. Durant l’any passat, els Mossos van aconseguir desarticular 35 xarxes que traficaven amb marihuana -196 en set anys-. L’intendent però va alertar que hi ha una xifra negra i que no es coneix tot en ser una activitat il·legal.

A la província de Girona, l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) va escapçar una de les xarxes criminals més destacades. Van desmantellar una banda que enviava cabdells de marihuana a Holanda, Bèlgica i França. Els integrants a més, simulaven estructures comercials per amagar la substància en congeladors i calderes. Van detenir 7 persones i van intervenir més de 1.700 plantes i 102 quilos de cabdells.