La Policia Local de Banyoles ha detingut un home de 28 anys i veí de la ciutat per robar diversos objectes valorats en 3.000 euros en un aparcament comunitari. Els fets van tenir lloc aquest dijous a quarts de set de la tarda, quan l'home va accedir a un aparcament de la plaça de Perpinyà. Un veí el va veure i el va retenir quan aquest volia emportar-se una màquina de soldar i una corbadora. El veí va avisar a la Policia Local, que es va desplaçar fins al lloc dels fets. Mentrestant, el lladre va escapar-se i va agredir l'home. A més, va amenaçar-lo perquè retirés una denúncia que li havia posat per un altre robatori. Quan va arribar la policia van trobar-se amb la víctima amb lesions i van detenir el jove.

Aquest mateix home ja havia estat detingut la nit del dimecres quan havia intentat robar en aquest mateix aparcament, tot i que no ho va aconseguir. El propietari d'una plaça d'aparcament va veure una persona que portava una escala i s'estava enfilant per accedir a un altell on hi tenia eines valorades en 800 euros. En arribar, els Mossos i la Policia Local el va detenir per un furt en grau de temptativa. El lladre ja acumula una desena de detencions.