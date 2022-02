Diversos instituts de la Garrotxa rebran durant aquest mes de febrer xerrades de sanitaris de la Fundació Hospital d’Olot sobre el coronavirus i l’impacte que ha tingut la pandèmia.

La iniciativa ha nascut de l’hospital comarcal i dels instituts que s’hi han adherit (Montsacopa, La Garrotxa, el Bosc de la Coma i l’Escola Pia d’Olot, així com l’Institut Escola Salvador Vilarassa de Besalú) i està dirigida als alumnes de primer d’ESO. L’objectiu és que els cinc professionals sanitaris que fan les xerrades puguin resoldre dubtes i inquietuds sobre la pandèmia, i es doni veu a tota la gent que ha patit una pèrdua en temps de pandèmia o que ha treballat per fer-hi front. Aquest projecte també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot.

Amb aquests coneixements els centres prepararan treballs plàstics sobre la pandèmia, a l’assignatura Educació Visual i Plàstica, que s’utilitzaran per muntar una exposició.

En algunes d’aquestes sessions «hem pogut parlar de la mort obertament, un tema tabú a la nostra societat i també als centres educatius» explica Espe Alba, tècnic auxiliar d’infermeria de l’Hospital i membre de la Comissió de Dol.

A més d’aquesta transferència de coneixement vers els alumnes dels centres educatius, també s’està preparant una coreografia de percussió corporal conjunta. Sota la direcció del músic osonenc Santi Serratosa, tant els nois i noies de primer d’ESO dels instituts com els professionals de la Fundació, assagen una coreografia que posteriorment es gravarà en vídeo i s’emetrà durant l’acte final d’homenatge.

Aquest llarg procés de treball finalitzarà abans de l’estiu amb un acte d’homenatge a les víctimes de la pandèmia de la Covid-19, a les seves famílies, a tots els professionals que hi han treballat per fer-hi front i a la societat en general per l’esforç d’aquests dos anys. La data i el lloc de l’acte es faran públics més endavant.

La iniciativa s’ha batejat amb el nom de «Covid, lliçons de vida», i sorgeix dels centres i de la Comissió de Dol i Final de Vida de la Fundació. Aquest grup compta amb diferents perfils professionals de la salut i treballa de manera directa en processos que impliquen l’acompanyament i l’atenció al dol per tal de millorar l’atenció global en aquest àmbit per al pacient o la família, o per als mateixos professionals.