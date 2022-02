L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta va rebre l’any passat un total d’ 1.789.573,25 euros en ajudes per part de l’Institut Carles III de Madrid, organisme del Ministeri de Sanitat que dona suport cientificotècnic al Sistema Nacional de Salut de tot l’Estat. A través de diverses convocatòries, l’Idibgi ha aconseguit finançament per a un gran ventall de projectes. Respecte als projectes d’investigació en salut, en destaquen quatre liderats per José Manuel Fernández-Real, Yolanda Silva, Paco Ortega i Olga Tura. D’altra banda, les ajudes també beneficien dos treballs d’investigació de medicina personalitzada de precisió. Primerament, hi ha un subprojecte amb la participació també de José Manuel Fernández-Real sobre dianes terapèutiques i biomarcadors i, en segon lloc, un estudi de Ramon Brugada que tracta la mort sobtada. El cardiòleg també està al capdavant d’un altre projecte subvencionat per l’Institut Carles III. En aquest cas, és d’àmbit europeu i té com a objectiu millorar les infraestructures i capacitats nacionals de seqüenciació del genoma complet. Seguidament, hi ha un treball d’investigació clínica independent liderat per Abel López sobre els efectes d’un tractament concret en nenes amb la pubertat avançada. També es destina l’ajuda Miguel Servet a un investigador que s’incorporarà al Grup de Malalties Digestives i Microbiota i l’ajuda de mobilitat a una investigadora per fer una estada de recerca a Noruega. Paral·lelament, es van concedir ajudes per crear i configurar xarxes d’Investigació Cooperativa Orientades a Resultats en Salut (RICORS) en dos estudis liderats per Lluís Ramió, sobre malalties inflamatòries, i Joaquin Serena, sobre l’ictus.

Aposta per la ultracentrífuga Finalment, també es va rebre finançament per a l’adquisició d’equipaments i infraestructures cientificotècniques. Concretament, l’Idibgi aposta per a ultracentrífuga. Es tracta d’una centrifugadora especial que és capaç d’arribar a una acceleració de fins a 100.000 revolucions per minut (rpm). Aquest instrument possibilita fer separacions de mostres per estudiar-les millor a nivell molecular, i és útil a una gran diversitat de camps en la recerca biomèdica. Aquest és un projecte institucional liderat pel Dr. José Manuel Fernandez-Real. És un equipament essencial per a tota investigació biomèdica i no hi ha cap altra entitat gironina de recerca que en tingui. Es tracta d’una infraestructura que feia temps que es demanava que serà d’ús per a tots els grups d’investigació de l’Idibgi. A més, també serà útil per als investigadors de la Universitat de Girona associats a l’Idibgi, per l’Icra (Institut d’Investigació de l’Aigua) i per l’Irta (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària).