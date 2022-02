Les biblioteques públiques de Catalunya s’han sumat a una nova campanya de reciclatge de dispositius electrònics, de manera que es convertiran en punts de recollida de portàtils i tauletes en desús. Posteriorment, aquests dispositius seran enviats a escoles de tot el món per poder ser reutilitzats i afavorir l’educació en entorns sense recursos, així com protegir el planeta del canvi climàtic. La iniciativa és una col·laboració amb la plataforma sense ànim de lucre Labdoo, que serà l’encarregada d’enviar els dispositius als diferents països.

Segons explica la Generalitat, la col·laboració amb Labdoo, plataforma creada per catalans i reconeguda per la Unesco, permet fer arribar portàtils dotats d’apliacions educatives a escoltes d’arreu del món sense cap cost econòmic i sense generar emissions de CO addicionals. Aquesta acció, doncs, té la doble voluntat d’afavorir l’accés a l’educació en entorns sense recursos i protegir el planeta del canvi climàtic.

Aquesta no és, però, la primera campanya de sostenibilitat en la qual participen les biblioteques públiques. El 2019, per exemple, es van afegir a la campanya Canvia el xip, recicla’ls, en col·laboració amb el departament de Territori, també per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics. A més, el 2021 van dur a terme el projecte Biblioteques sense fronteres, dedicat a la justícia ambiental.