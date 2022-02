En els darrers anys s’han incrementat els episodis violents entre bandes dedicades al negoci de la marihuana, especialment a causa dels narcoassalts. Durant el 2021 els Mossos van detectar 127 incidents violents (un 24,5% més que al 2020) relacionats amb el negoci de la marihuana i el cànem industrial. D’aquests cal destacar que la majoria van ser narcoassalts, la policia en va detectar 107. Aquí però, com va explicar ahir el cap de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), Joan Carles Granja no es comptabilitza tot, perquè aquests casos no se solen denunciar ja que són entre grups. Uns assalts violents que solen cometre les bandes anant en grup i fent-se passar per falsos policies, falsos compradors per acabar robant la substància dels rivals, va destacar Granja.

Una altra mostra de la violència entre grups és que també es van haver de lamentar tres homicidis l’any passat relacionats amb el tràfic d’aquesta droga i fins i tot, els Mossos van tractar tres segrestos, vuit detencions il·legals i casos d’amenaces o atemptats a agents de l'autoritat. Aquesta violència va a l’alça i sogns els Mossos sovint respon a desavinences internes entre membres de l’organització, a revenges o a la lluita pel control territorial. Mesures de seguretat Arran d’això, les organitzacions criminals s’han mirat de protegir d’aquests atacs de grups rivals posant guardes armats a les plantacions, sovint amb armes de foc. Però també, per evitar els assalts en plantacions exteriors i cultius interiors, les bandes també s’intenten blindar i per això posen més mesures de seguretat, ja sigui tenint vigilants permanents per evitar el robatori. L’any passat, com va explicar l’intendent de la DIC van detectar paranys en cultius. En una plantació d’una nau van trobar un cablejat elèctric que anava lligat a la porta i podia electrocutar algú o a qualsevol persona alia una plantació exterior van trobar diversos paranys amb armes de foc o tallants que s’accionaven amb una placa o fil de tracció.