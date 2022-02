L’argument sobre el qual se sustenta la coneguda com a escola diferenciada, aquella que separa en espais diferents els alumnes de les alumnes, parteix de la premissa que els ritmes d’aprenentatge dels nens i de les nenes són diferents i, per tant, separar-los facilita l’adquisició de coneixements i competències de cada un dels grups. Però el cert és que, excepte en escoles gueto dels Estats Units, on separar per sexes sí que ha tingut un cert èxit acadèmic, aquesta metodologia només l’apliquen centres de diferents creences religioses, des de les escoles alcoràniques musulmanes als ultracatòlics. A Catalunya, són 13 les escoles vinculades a l’Opus Dei que separen els seus alumnes en funció de si són nens o nenes, un model que la nova llei orgànica d’educació, la Lomloe, preveu deixar de finançar amb fons públics. Com que els concerts de primària i infantil van ser ja concedits el 2019 per a un període de sis anys (tal com preveia en aquell moment la llei Wert), la Generalitat només ha pogut intervenir en l’etapa de secundària. Són, en total, 3.850 alumnes d’ESO i 251 estudiants de batxillerat els afectats.