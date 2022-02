Fa temps que hi dono voltes, que hi penso: sovint sento comentaris i valoracions sobre persones en vida, per bé que amb motiu de la seva mort normalment se’n canvia el to, que es fa menys agressiu; també m’arriben comentaris ofensius quan escolto entrevistes o comentaris per la ràdio o la televisió; i ara cal afegir-hi les «piulades» i els blogs amb què es nodreixen les xarxes socials de comunicació. El cas és que, des de l’anonimat o no, molt sovint es fa una valoració molt parcial i sense objectivitat de les persones i dels fets. Fins al punt que és molt fàcil destruir la dignitat i honor d’una persona amb missatges que poden arribar a moltíssima gent. És ben simple posar a les xarxes una opinió, a vegades inventada o falsa, amb el desig de fer mal, de venjança, o senzillament de difondre una xafarderia, potser inventada.

Hi ha una dita popular: «La llengua no té ossos, però en trenca de molt grossos». La paraula escrita a les xarxes es pot convertir en una arma que no fereix o mata materialment, però sí moralment i humanament. Per això, desitjo remarcar i deixar constància que és del tot necessari que ens esforcem per contemplar la vida amb ulls diferents. Podem contemplar els fets, les persones i els projectes des de diverses perspectives. Sovint fixem la mirada en allò que és negatiu, que va en contra de la convivència, que deshumanitza la persona, que remarca fragilitats, incoherències i pecats... perquè allò que és cridaner i singular es converteix en notícia. La dita ho expressa: en un bosc fa més soroll un arbre que cau que milers que creixen en el silenci. Molt sovint ens fixem només en l’arbre que cau, ho comentem i ens deixem portar per aquest fet. Tanmateix, la persona no ha de ser només considerada per les seves circumstàncies i actituds més negatives. Tota persona té sempre unes dimensions positives que cal descobrir i contemplar. A més, cada persona té una història, sovint no coneguda, que ha marcat la seva vida i les seves reaccions. Els nostres judicis sempre seran parcials, perquè es referiran a algunes actituds o fets, però no a tota la persona [...] (extret del Full Parroquial).