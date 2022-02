En to afirmatiu, la revista Mans Unides núm. 217, de febrer-maig 2022, intitula la seva primera plana amb les paraules de la capçalera de l’article. És una informació aclaparadora. Et sens inútil. Uns 400 milions de nous pobres que viuen sota la línia de pobresa extrema d’1,90 dòlars al dia, i més de 5oo milions de nous pobres vivint sota la línia de pobresa de 5,50 dòlars. Pobresa i desigualtat amb rostres humans. I darrera d’aquest panorama de vergonya, milers també de persones, com a Mans Unides, treballen directament en aquest món o ajuden a resoldre els problemes humans que criden al cel.

Explico tot això perquè, el diumenge 13 de febrer, la litúrgia de la missa, en un text de l’Evangeli de sant Lluc, ens ofereix la proclamació de les Benaurances. En llegim quatre, la primera de les quals anuncia: «Feliços els pobres perquè la justícia de Déu farà que siguin saciats». A primer cop d’ull no s’entén. Però el papa Ratzinger hi dona una explicació teològica tan certa com profunda: «Perquè la justícia de Déu farà que siguin saciats». El dolor de la pobresa s’identifica amb el dolor mortal de la Crucifixió. I queda transformat per la plenitud infinita de la Resurrecció. L’adhesió a Crist assegura el triomf. Però, al mateix temps, la vocació cristiana adquireix una tasca fonamental que és el servei dels pobres, que té un sentit més ample que els dels números. Converteix la vida en un servei d’Amor a tota persona. L’Església de Jesucrist vol que l’Amor de Crist i el dels cristians transformi la pobresa del món en justícia. I aquesta justícia arranca del Calvari i de la Resurrecció.