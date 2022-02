L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en funcionament el primer equip comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents de les comarques gironines. Aquest equip, anomenat Guia, es dirigeix a la població d’entre 12 i 25 anys, amb un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un impacte social, familiar i personal molt marcat, sense un projecte de vida i amb dificultats per vincular-se als serveis existents. El primer equip gironí, que es va començar a configurar a finals d’any, atén actualment cinc casos i poden arribar a un màxim de 25. L’objectiu és abordar la complexitat des de tots els àmbits sent «proactius» per assolir la inclusió social.

El coordinador de l’equip, Jordi Cid, explica a aquest diari que la idea neix d’una «necessitat emergent, ja que molts joves tenen problemes per accedir a l’atenció en salut mental per diverses raons i feia falta un suport per a moltes famílies que no saben com tractar els seus fills». Cid afegeix que «fins ara, tots aquests joves s’atenien des del centre de salut mental de referència amb la problemàtica que no se’n podia fer un seguiment regular, ja que molts d’ells no seguien el tractament establert».

Equip multidisciplinari

D’aquesta manera, el Guia és un equip pluridisciplinari integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions que es caracteritza per una accessibilitat ràpida. El gestor de cada cas és el professional responsable d’articular la intervenció entre el pacient i els diferents serveis sanitaris, socials, de justícia, educació o benestar. La valoració de l’equip en la persona es fa en el seu entorn natural de manera que es pugui adequar a les característiques del pacient i la seva família.

L’equip Guia està format per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental. Es tracta d’un equip expert, format i avesat en la detecció de les necessitats de les persones en situacions de contenció i crisi i en la intervenció familiar. La seva base operativa s’ubica al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, però la seva acció es desplega en la comunitat, en l’espai on li calgui a la persona atesa en cada moment, ja sigui al domicili, al centre escolar o al centre sanitari.

Coordinació amb molts sectors

L’equip es coordina i treballa amb els professionals de l’atenció primària, salut mental, serveis socials, serveis i centres educatius o els cossos de seguretat, entre d’altres. El director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, el doctor Claudi Camps, subratlla que els equips Guia «representen un enfocament proactiu i de treball directe a l’entorn, que busca mobilitzar tots els recursos possibles per tal de reconduir situacions que generen un gran patiment».

Tots els casos, que poden arribar fins a un màxim de 25, són prèviament valorats i aprovats per una Comissió tècnica i operativa (CTO) de la Regió Sanitària de Girona. Aquesta comissió està integrada per professionals de l'atenció a la salut mental i les addiccions de l'IAS, representants dels serveis de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i les entitats Support-Girona i Comunitat Terapèutica del Maresme. La comissió és responsable de mobilitzar aquests recursos que necessita el jove o l'adolescent al territori.

Jordi Cid explica que «majoritàriament, el perfil correspon a adolescents de menys de divuit anys, amb trastorns mentals de diferents tipologies, amb dificultats de relació social i d’adaptació a l’institut. Molts d’ells tenen docents a casa i estem treballant per evitar el fracàs escolar malgrat les dificultats. A més, tenen conductes transgressores que causen alarma social», admet. Cid també remarca la importància de fer seguiment als joves de més de setze anys. «Com que ja no tenen l’obligatorietat d’estar escolaritzats, hi ha una desvinculació social important, amb el perill que es trenqui el projecte vital. Hem pres el model d’altres països d’arreu del món en què es facilita l’accés dels joves al sistema de salut i funciona». En definitiva, les seves necessitats d’atenció són complexes i requereixen un abordatge per part dels serveis socials, sanitaris, educatius, judicials, penitenciaris, policials i laborals.

Impacte de la pandèmia

Finalment, Cid afirma que en els darrers mesos s’ha produït un creixement de demanda d’assistència, sobretot a l’atenció primària i els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). «La pandèmia ha impactat molt en la població i en els adolescents i joves els ha suposat un trencament de la socialització i autonomia. Hem notat un augment de diverses patologies que estem estudiant, tot i que destaca la presència de trastorns de conducta alimentària i, el que més ens preocupa, l’addicció a les pantalles. Hem d’estar alerta en com evolucionarà de cara als propers anys perquè és una problemàtica d’àmbit global», conclou.

La intervenció de l’equip Guia en cada cas pot anar des de dos mesos i fins a un any aproximadament. L’equip fa un pla terapèutic individualitzat que contempla el tractament mèdic i psiquiàtric, el treball sobre el vincle relacional i suport psicològic, la intervenció familiar, la intervenció en els episodis de crisi i la reducció de riscos, la intervenció en el medi social, educatiu o laboral de la persona atesa i la seva recuperació funcional i inclusió en els diferents entorns (educatiu, laboral i social). En aquest pla hi participen tant el pacient com la seva família i els diferents professionals de la xarxa social, educativa o judicial.