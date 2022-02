Joan Puig, membre de la parròquia de Cornellà del Terri, va rebre, el passat diumenge 6 de febrer, els ministeris laicals de lector i acòlit de mans del bisbe Francesc, de camí al diaconat permanent.

Durant l’homilia, el bisbe Francesc va agrair la seva disponibilitat i resposta a la crida de Déu, iniciant un camí de servei important per a la seva vida, per a l’Església de Girona i per a la societat.