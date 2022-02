L’alcalde Jordi Munell deixarà de ser-ne després de les eleccions del maig de 2023, al cap de dotze anys presidint el consistori i vint més de presència com a regidor. Junts està promocionant des de fa mesos la figura de l’empresària Manoli Vega com a futura candidata en la majoria d’actes públics amb representació política de l’Ajuntament de Ripoll, fins i tot en aquells que no tenen a veure amb la seva regidoria. Fonts del partit han confirmat un secret a veus que des de mitjans de l’any passat el mateix Munell està explicitant en petit comitè, el de no repetir al capdavant del partit, malgrat que encara no ho hagi fet oficial. En algunes entrevistes Munell ja ha confirmat en tot cas que “no seria gens estrany que hi hagi un relleu”. Actualment, comparteix l’alcaldia ripollesa, amb el càrrec de diputat al Parlament de Catalunya.

La longevitat política de Jordi Munell (Ripoll, 1956) va iniciar-se el 1991 quan va entrar a l’Ajuntament de Ripoll com a regidor a l’oposició en el grup de CiU liderat aleshores per Eudald Casadesús. L’històric alcalde socialista Pere Jordi Piella enfilava el seu últim mandat. En les dues següents eleccions Casadesús va guanyar les municipals, i Munell va ser-ne conseller de cultura primer i dofí després, paper que fins i tot va mantenir el 2003 després de tornar a caure a l’oposició quan la republicana Teresa Jordà va assolir l’alcaldia en companyia de PSC i ICV. El 2007 Munell va ser el candidat de CiU i malgrat guanyar no va aconseguir una majoria absoluta que el va condemnar de nou a l’oposició. Quatre anys més tard va accedir a l’alcaldia amb onze regidors, un càrrec que no ha deixat més, tot i que en les últimes eleccions ho va fer només amb majoria simple. La successora de consens dins del partit, Manoli Vega, va compartir consistori amb Munell com a regidora de comerç dels governs Casadesús, però en caure a l’oposició el 2003, va renunciar al càrrec. En una entrevista recent afirmava que aleshores havia plegat “perquè estar a l’oposició és molt avorrit” i també es mostrava oberta a assumir el paper de candidata a alcaldessa en cas de poder-ho compaginar amb la seva feina com a empresària en la branca de l’alimentació. Ara fa tres anys Munell la va tornar a incloure a la seva candidatura, on ha estat la tercera tinent d’alcalde i regidora novament de comerç, turisme, fires i mercats. La quarantena de militants que Junts té a Ripoll hauran de ratificar-la durant el mes de març, i ara per ara no ha aparegut cap altre nom que pugui fer-li ombra. Per tot plegat Manoli Vega considera que esdevenir la nova candidata de Junts «és pràcticament segur però no ben bé al cent per cent; cal ser respectuós amb el procediment del partit i la militància».