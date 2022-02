El ple de l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals el conveni d’acord amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per a la creació d’una oficina específica de rehabilitació d’habitatges, que s’integrarà a la ja existent Oficina d’Habitatge del consistori. L’oficina, que tindrà cobertura comarcal, s’encarregarà de gestionar les noves ajudes que aprovi la Generalitat en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 i els fons europeus Next Generation.

L’acord estableix una aportació de la Generalitat de 22.000 euros en cinc anys, que es destinaran bàsicament a despeses de personal. Aquesta oficina atendrà i gestionarà els projectes de millora i de transformació energètica dels habitatges unifamiliars i plurifamiliars de la ciutat, així com els edificis públics i que estaran disponibles a partir del mes de març. Transformació energètica Els propietaris dels 7.000 habitatges de Banyoles i que vulguin optar a aquestes subvencions, hauran de presentar un projecte arquitectònic per la transformació energètica de l’habitatge a l’oficina de rehabilitació que ho estudiarà i gestionarà la sol·licitud de l’ajut que pot anar entre el 60% i el 80% de la inversió. A falta de més concreció sobre les subvencions, s’espera que la majoria de projectes vagin encaminats a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per la creació d’energia neta. Anteriorment, l’Ajuntament de Banyoles ja va aprovar, per a aquest any, una bonificació del 50% de l’IBI, amb un màxim de 300 euros, pels immobles on s’instal·lin plaques fotovoltaiques.