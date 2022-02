El director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, aplaudeix la fi de la segregació per raó de sexe, tot i que posa el focus en el motiu que els ha fet prendre la decisió. «Les escoles de l’Opus Dei renuncien a la segregació per motius molt pragmàtics, i no per un convenciment real». Per la seva banda, la doctora en Psicologia i professora emèrita de la UAB, Maria Jesús Comellas, recorda que «han canviat la ideologia per a aconseguir el concert», a partir d’on sosté que «la ideologia no es canvia d’un dia per l’altre».

L'educació que separa per sexes, argumenta Palacín, és un «model extemporani d’una època en què ideològicament es creia que els nens i les nenes no es podien barrejar». En aquest sentit, apunta, es tracta d’una formula «en recessió» arreu del món. El punt i final a aquest model és, segons el director de la Fundació Bofill, un «pas més d'una tendència mundial cap a l'educació mixta i la coeducació». I és que la coeducació, assegura, «és una oportunitat pels alumnes per a preparar-se per la vida». «Vivim en una societat mixta, les amistats i les feines són mixtes, i cada vegada és una cosa més estranya que els nens s’eduquin per separat». En aquest sentit, afirma que «s’han d’educar en una escola mixta igualitària» i adverteix «si no els entrenem per a tenir relacions igualitàries i mixtes, no actuaran com a tal a la societat». A més, apunta que «la convivència ha de ser en condicions d'igualtat, i no de separació o submissió».

Amb tot, Palacín analitza el discurs de les escoles que defensen el model diferenciat. «Diuen que les nenes educades de forma diferenciada obtenen millors resultats acadèmics». Això, defensa, «ha estat desmentit per la recerca científica rigorosa i s'ha determinat que no aporta cap avantatge acadèmic ni educatiu significatiu». D’altra banda, sosté que un segon argument és que «empodera les noies perquè poden destacar més». A això, Palacín respon que «la recerca també desmenteix que hi hagi cap increment en les aspiracions educatives». Amb tot, sentencia que «no hi ha arguments científics que justifiquin aquest model» i sosté que «el que explica els resultats és que són fills de famílies benestants». «Si els mateixos alumnes anessin en escoles mixtes, tindrien els mateixos resultats».

Barrejar no és coeducar

El model d’escola diferenciada, sosté Palacín, «priva als alumnes d’una educació mixta, igualitària i coeducativa» i afegeix que és partidari de que sigui «una opció privada i educativament no recomanable». No obstant, adverteix que «no ens hem de creure que l’escola que barreja nens i nenes necessàriament coeduca», i afegeix que «cal promoure una educació crítica i igualitària perquè els estereotips sexistes no es produeixin». Per la seva banda, Maria Jesús Comellas també alerta que «tenir nois i noies junts no vol dir que incideixin en la igualtat d’oportunitats entre nois i noies».