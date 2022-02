La Costa Brava acumula un terç de les deixalles marines que hi ha a tot el litoral català, segons un estudi del departament d’Acció Climàtica. L’escòria (carbó cremat dels vaixells de vapor), la fusta tractada (procedent de caixes o restes de vaixells), el vidre i el plàstic són la tipologia més habitual de residus que es pot trobar, tant a la Costa Brava com al conjunt de tota la costa catalana. Tot i això, el volum de plàstics acumulats a la costa central (que inclou els ports de Barcelona, Vilanova i Tarragona) és deu vegades superior al que es pot trobar a la Costa Brava o a Tarragona. En el cas de la Costa Brava això es deu, en part, als efectes dels corrents marítims.

La Generalitat ha difós aquesta setmana l’Informe Anual de la Macrobrossa Marina de Caladors Pesquers de la Costa Catalana, elaborat per l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. L’informe analitza la brossa gran -és a dir, visible a l’ull humà- acumulada en els fons marins a partir dels mostrejos que van fer barques d’arrosssegament arreu de la costa catalana entre el setembre de 2020 i l’agost de 2021. En el cas de la zona nord -que geogràficament correspondria a la Costa Brava-, s’han analitzat els ports de Roses, Palamós i Blanes, a la província de Girona, i Arenys, al Maresme. Cada port es va mostrejar quatre vegades.

Segons aquestes dades, a la Costa Brava es localitzen el 34% de les deixalles marines que hi ha al conjunt de la costa catalana. Es tracta d’una xifra lleugerament superior al Delta de l’Ebre, on hi ha el 31%, i està una mica per sota de la costa central, que n’acumula un 35%. Una de les conclusions més destacades de l’informe és que a la costa central hi ha una acumulació de plàstics «especialment preocupant», ja que arriba a una densitat de 13,7 quilos per metre quadrat. Aquesta acumulació coincideix amb les zones d’alta concentració d’habitants, i es troba principalment en el fons marí pròxim a la costa, entre 75-200 metres de fondària. A l’elevada població s’hi afegeixen, a més, uns sistemes ineficients de gestió de residus.

De fet, segons apunta l’estudi, la quantitat de plàstic acumulat en aquesta zona és deu vegades més gran que el que hi ha a la Costa Brava o la costa de la delta de l’Ebre, on s’han analitzat els ports de l’Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita. Els plàstics inclouen ampolles, productes higiènics i embolcalls, però sobretot destaquen les tovalloletes d’un sol ús, que estan fetes de teixit no degradable que inclou plàstic com el polietilè (PET) o el polipropilè (PP), i que representen el 59,3% del residu plàstic a la zona centre de Catalunya. Al conjunt del litoral català (és a dir, incloent-hi la Costa Brava i Terres de l’Ebre), aquesta xifra se situa en el 57%.

Els problemes derivats de la proliferació de tovalloletes de plàstic són diversos: per una banda, crea unes masses que cobreixen els fons marins i que es poden enredar amb la flora i la fauna, afectant negativament els ecosistemes. I per l’altra, la lenta degradació està alliberant una gran quantitat de microplàstics que ja s’han trobat en diversos sediments. El problema amb aquestes tovalloletes és que, sovint, es llancen incorrectament i viatgen a les depuradores per la canonades d’aigua, que queden col·lapsades i el producte va a parar a lmar.

Més enllà del plàstic, els resultats de l’estudi indiquen que, en el global de Catalunya, la major part de brossa marina pescada correspon (en pes) a escòria -carbó cremat dels vaixells de vapor precipitat al fons marí-, que representa un 36% del total. A continuació hi ha la fusta tractada: és a dir, objectes o restes d’objectes manufacturats amb fusta, que tenen una presència del 25%. La tercera posició és per al vidre, que representa el 19% de les deixalles localitzades, i finalment hi ha el plàstic, que representa el 9%. Segons assenyalen els redactors de l’informe, aquests resultats permeten traçar la petjada històrica de les rutes comercials i de navegació del Mediterrani, ja que les seves restes romanen al fons marí de Catalunya, igual que passa en molts altres fons marins.

Però, igual que la distribució de les deixalles és diferent en funció de la zona de Catalunya on es trobin, l’estacionalitat també hi juga un paper important. Així doncs, l’estació de l’any en què es va «pescar» més brossa marina va ser la tardor, quan es van recollir un 41% de les deixalles de l’estudi. En canvi, l’estiu va ser l’època de l’any amb menys brossa recollida entre les xarxes (11%). L’estudi ho atribueix al fet que va coincidir amb un període meteoroògicament «més estable», amb pocs temporals o pluges. Pel que fa a l’hivern, es va recollir un 22% de les deixalles, mentre que el 26% restant va correspondre a la primavera. A més, si s’analitzen les dades corresponents a la densitat, es veuen petites diferències en la composició de la brossa marina en funció de l’estació: així, a la primavera i la tardor es pot arribar a pescar el doble d’escòria que a l’estiu i a l’hivern. A més, també destaca la gairebé absència de fusta tractada localitzada durant l’estiu.

Com a conclusions, l’estudi indica que la macro brossa marina no es distribueix de forma homogènia al llarg de tot el litoral català, sinó que varia en funció de la zona, la fondària i l’estacionalitat. Tot i això, mostra una especial preocupació perquè la costa central catalana és la més afectada tant per la presència de deixalles en general com de plàstics en particular, especialment les tovalolletes d’un sol ús.

Més enllà de les quatre categories de residus principals, també s’han localitzat altres tipus de deixalles, tot i que la seva quantitat és menor: productes procedents d’arts de pesca, cordes, metall o tèxils, entre altres. És per tot plegat que, havent fet palesa la quantitat de residus que reposen sota les aigües marítimes catalanes, fa un parell de recomanacions: per una banda, aprofitar les pesqueries per estudiar i extreure la brossa pescada accidentalment; i per l’altra, intervenir en una millora de la gestió dels residus a terra, especialment a la zona central.