Amb quin objectiu va fundar GoodGut?

Tot just havia tornat dels Estats Units i em vaig incorporar com a investigadora postdoctoral a l’equip de recerca liderat pel Dr. Aldeguer i el Dr. Jesús Garcia-Gil, dedicat a estudiar el paper de la microbiota intestinal en les malalties digestives. En aquell moment, acabaven de descriure per primer cop uns bacteris que presentaven una elevada correlació amb la presència de càncer colorectal. És per això que volíem posar tots els nostres esforços per convertir aquest coneixement en un test de diagnòstic més sensible. Llavors va ser quan vam buscar finançament per impulsar GoodGut.

Es va trobar amb algun impediment pel fet de ser dona?

En el moment de la meva trajectòria que m’he topat amb més adversitat ha estat quan vaig decidir ser mare. Llavors va coincidir amb la creació de GoodGut iamb la presentació del projecte com a emprenedora en fòrums per buscar finançament econòmic. Em vaig trobar en situacions en què es qüestionava la meva implicació o fins i tot, la viabilitat del projecte pel sol fet que estava embarassada.

Com van aconseguir el finançament?

En ciència, comparat amb altres sectors d’enginyeria industrial, hi ha més presència de dones. N’hi ha un 31% en càrrecs directius d’empreses emergents però només un 9% de dones inversores. Aquí sí que es nota la diferència i ho vaig veure quan presentava el projecte. Al principi vam rebre finançament d’homes i dones però, al final, vam trobar finançament privat en un fons d’inversió que inverteix només en projectes liderats per dones. Desgraciadament, encara falta molt camí per recórrer i són necessàries aquestes iniciatives.

La majoria de càrrecs directius encara estan encapçalats per homes. Què s’està fent per canviar la situació?

S’està treballant perquè hi hagi representació igualitària de les dones en termes de números però falta que aquests números comptin. És a dir, cal incloure i crear el sentiment de pertinència; i això implica que els èxits aconseguits siguin reconeguts, que les opinions comptin i que es valorin les aportacions. Per tant, considerar la promoció de dones en càrrecs de presa de decisions i alta direcció per incrementar la presència de dones en càrrecs directius. És per això que ja hi ha cursos específics per formar dones en direcció i incentivar la seva presència la direcció.

La manca de referents continua sent un problema?

Sí, sens dubte. El fet que les nenes creixin sense referents i en un entorn on encara és present la desigualtat fa que sigui difícil que projecti la seva carrera professional en entorns principalment masculinitzats. També és cert que moltes noies troben poc atractives les disciplines tecnològiques i encara se les associa massa a feines que impliquin tenir cura dels altres. Hi ha estudis que demostren que, biològicament, els cervells de les persones són iguals quan naixem, independentment del sexe, però la societat marca la diferència.

Quins projectes destacaria que tingui en marxa amb GoodGut?

D’una banda, tenim el RAID-CRC. És un sistema pioner no invasiu, ràpid i econòmic per al diagnòstic precoç del càncer de còlon. El nostre gran repte és introduir-lo en els programes de cribratge, ja que és molt útil perquè estalviaria moltes colonoscòpies innecessàries. D’altra banda, tenim el RAID-DX, el primer test no invasiu per diagnosticar la malaltia inflamatòria intestinal i la síndrome de l’intestí irritable mitjançant un biomarcador específic en una mostra de femta. Com a objectiu, ens agradaria introduir-lo a l’atenció primària per tal d’evitar altres proves més invasives que retarden el diagnòstic.

Que va suposar l’annexió amb Hipra? Com els ha beneficiat?

Hipra té molt potencial en recerca, desenvolupament i innovació, amb una base científica molt forta a més d’una gran capacitat industrial. En aquests termes s’alinea molt bé amb els nostres productes tenint en compte que hem pogut mantenir la nostra essència en tot moment. Aquesta unió també exemplifica la seva aposta clara per la salut humana. Finalment, un aspecte molt positiu per al territori és que ens ubiquem i mantenim a Girona.