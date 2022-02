Més d’1,6 milions de tones de residus al dia. Això és el que, des de fa dos anys, genera la humanitat en la seva lluita contra la pandèmia de la covid-19. En el seu intent de frenar l’expansió del virus, esquivar els contagis i tractar els afectats per aquesta malaltia, el món ha generat una quantitat fins ara inèdita de material sanitari d’un sol ús. Segons apunta un nou informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la campanya de vacunació massiva contra el coronavirus ha produït prop de 143 tones de residus, la fabricació de proves diagnòstiques ha acumulat unes 2.600 tones de residus plàstics i 731.000 litres de residus químics i l’ús de material sanitari en hospitals s’ha multiplicat per 10, afegint-hi al seu torn centenars de milers de tones més d’«escombraries sanitàries» als ecosistemes.

L’anàlisi de les Nacions Unides, elaborada en col·laboració amb hospitals i oenagés de tot el món, denuncia que la pandèmia ha multiplicat per dos el volum de residus plàstics produïts i rebutjats per la nostra espècie. I que aquest tsunami d’escombraries amenaça d’«aprofundir, encara més, la crisi ambiental i climàtica en què està immersa el planeta». Per això mateix, assenyala l’informe, urgeix replantejar «les implicacions ambientals i climàtiques sobre com s’adquireix, utilitza i gestiona el material sanitari» que s’han fet servir per fer front a la covid-19. Sobretot als països de baixos recursos i a les comunitats empobrides, on, en molts casos, la falta d’infraestructures per gestionar els residus acaba per abocar enormes quantitats d’escombraries al medi ambient.

Un dels escenaris més preocupants sobre l’impacte del plàstic generat per la pandèmia queda reflectit en un dels estudis que cita l’informe. Segons apunta una investigació liderada per la Universitat de Nanjing (Xina) i la de San Diego (Estats Units), la crisi sanitària ja ha generat més de vuit milions de tones de deixalles plàstiques; majoritàriament, de productes d’un sol ús. Per exemple, els 3.400 milions de mascaretes sanitàries d’un sol ús que, segons apunten diversos estudis, es llancen diàriament a tot el món i que en la majoria de les ocasions no es gestionen correctament.

En aquests moments s’estima que almenys 25.000 tones d’aquests residus sanitaris ja han acabat abocades als oceans. Cap a finals d’aquest segle, s’estima que «gairebé tots els residus plàstics associats amb la pandèmia acabaran al llit marí o a les platges». «La covid-19 està intensificant la pressió sobre un problema que ja està fora de control. La pandèmia podria acabar per revertir l’esforç global que hem fet per reduir la contaminació per rebutjos plàstics a l’oceà», assenyala l’informe, publicat a finals de l’any passat a la prestigiosa revista científica PNAS.

L’anàlisi de l’Organització Mundial de la Salut planteja una bateria de solucions per «minimitzar» l’empremta ecològica del material sanitari. Començant, per exemple, per apostar per productes de quilòmetre zero (és a dir, produïts a escala nacional) i esquivar, en la mesura que sigui possible, les importacions que arriben de l’altra punta del món.