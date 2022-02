Les estafes mai passen de moda, i es reinventen a mesura que també ho fan els costums i la tecnologia. Internet ha sigut un nou camp de mines que on s’han traslladat tota mena d’enganys, pensats per perfils molt variats de víctimes, però sobretot per les menys preparades per defensar-se.

Un d’aquests enganys hauria tingut lloc a principis de 2018, i s’hauria perpetrat a diversos municipis del Gironès -Girona, Salt i Bescanó-. Segons la tesi de la fiscalia, els dos acusats són germans i en data «no determinada» van penjar un anunci al web «tablón de anuncios» dins la secció de «contactes». L’anunci textual que van penjar deia «Hola, noia de 28 anys amb ganes de fer amistats», i responia a la identitat fictícia d’«Esther», assegura la fiscalia. L’anunci, de fet, seria un pla dels germans per aconseguir una persona «idònia» pels seus «designis lucratius». A partir d’aquí i a través d’aquesta identitat falsa captava l’atenció dels usuaris «davant una aparença de persona amb necessitats econòmiques «d’extrema necessitat econòmica». Tot plegat, amb l’objectiu final d’obtenir un enriquiment injust. Van caçar la seva víctima l’11 de gener de 2018 a les 21:20 hores. Es tracta d’un home amb un grau de discapacitat física i psíquica del 80% i amb un acord de curatela des de 2004. A través del mòbil Van iniciar el contacte a través del telèfon mòbil, on la víctima li va fer saber a la falsa Esther la seva condició i es va interessar per mantenir-hi relacions sexuals. Sempre a través de la falsa identitat, els acusats van demanar-li un avançament de diners previ a la trobada fingint que es trobava en una situació econòmica d’urgència perquè la volien fer fora de casa perquè no havia pogut pagar el lloguer. Li van prometre que un cop pogués pagar els deutes que tenia amb la propietat li tornarien els diners, i que llavors es podrien veure. D’aquesta manera, van aconseguir el número de la targeta del banc i el seu número secret, i entre aquell dia i el 16 de gener van retirar diners del compte des de diferents oficines bancàries de Girona, Salt i Bescanó. A més, un dels germans va fer-se passar pel propietari de la casa de la noia per rebre diners en efectiu de la víctima. En total, van extreure 10.498,15 euros del compte corrent en només sis dies. La fiscalia acusa els germans d’haver comès un delicte d’estafa i demana tres i dos anys i sis mesos de presó a cadascun. De fet, un d’ells és reincident i compta amb una sentència ferma per estafa, a la qual va ser condemnat a dos anys de presó pel jutjat Penal d’Arenys de Mar el 2016. El cas arribarà a judici a l’Audiència de Girona el pròxim 22 de febrer.