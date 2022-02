La USTEC va qualificar ahir «d’impossible» avançar el curs escolar al 5 de setembre i va amenaçar amb convocar més jornades de vaga després dels cinc dies d’aturada al març «si no s’avança en la negociació». «No descartem res. El punt número u no és el calendari, sinó que se’n escolti», va afirmar la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, a Rac1. «El tema del calendari és la gota que ha fet vessar el got. No volem començar el curs perquè no se’ns escolta i no consentim més aquest menyspreu», va insistir Segura.

En canvi, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha titllat de «desproporcionada» l’aturada i la va considerar «més laboral que pedagògica». «La societat no l’entén», va etzibar Gomà a Catalunya Ràdio. «No hem de negociar el que és una proposta política. No necessitem el vistiplau dels sindicats per tirar endavant polítiques educatives que creiem que són bones», va continuar Gomà, tancant així la porta a negociar aquest avançament escolar al 5 i 7 de setembre, que considera «definitiu». «El curs escolar pot començar perfectament abans. Organitzarem la comunicació i el tancament de plantilles un mes abans perquè es pugui organitzar el curs», va remarcar la secretària general d’Educació. Des del sindicat USTEC es va recordar però que les adjudicacions es fan a finals de curs i això els faria arribar molt justos al nou calendari escolar. «Ens arriba personal l’1 de setembre. La majoria serà nou i s’haurà de posar al dia d’un centre que no coneix, d’un projecte educatiu que no coneix i d’un personal que no coneix», va enumerar Segura. Per la seva banda, la responsable de personal docent de CCOO, Marga Romartínez, va precisar que els cinc dies de vaga al març «encara no estan concretats». «La decisió està presa, però si encetem una nova negociació real, en parlarem. Sempre que no hi hagi imposicions», va afirmar Romartínez. Els comuns volen «coherència» Mentrestant, el diputat dels Comuns al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, va demanar «coherència» al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Durant el Consell Nacional dels Comuns, Asens va instar el conseller a «seure i pactar» amb la comunitat educativa: «Cal més negociació, i menys arrogància i menyspreu del Govern». Asens va demanar «solidaritat» amb tot el professorat, que va dir que «no mereixen l’arrogància ni el menyspreu» de la Generalitat.