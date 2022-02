Una jove de 22 anys va morir la matinada de divendres a dissabte en un accident a Vidreres. La noia, veïna de Girona, era la passatgera davantera d’un turisme i va sortir-ne projectada, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor del vehicle, que anava drogat.

Els fets van passar pels volts d’un quart de dues de la matinada al quilòmetre 7,9 de la carretera C-63, al terme municipal de Vidreres. El cotxe va sortir de la via per causes que encara s’estan investigant i com a conseqüència de l’impacte, el cos de la noia va sortir disparat.

Quan els equips d’emergència van arribar al lloc dels fets van atendre la jove, que va acabar morint en el trajecte a l’hospital de Blanes.

L’home va acabar detingut per un delicte d’homicidi per imprudència greu, conducció sota els efectes de les drogues, conducció temerària i també contra la salut pública i havia de passar a disposició de jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

L’arrestat, de 31 anys, va quedar ferit lleu i va donar positiu en el control de drogues que li van fer els agents després del sinistre. A més, els policies li van trobar 96 grams d’haixix i 975 euros en bitllets fraccionats, motiu pel qual se l’investigarà per un delicte contra la salut pública.

En total, dinou persones han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La darrera es va produir quan un cotxe va topar contra un arbre a Vilanova del Vallès: el conductor, de 21 anys, va morir a l’hospital on l’havien traslladat i els altres tres ocupants van quedar ferits, un d’ells en estat crític, un altre greu i una lleu.