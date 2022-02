La Policia Local de Ripoll ha detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un apunyalament al centre de la vila. L'agressió va passar unes hores abans de la detenció, a tres quarts d'onze de la nit d'aquest diumenge. La policia va rebre l'avís d'un ferit per arma blanca a un braç i a continuació va ser traslladat a l'hospital. Gràcies a una fotografia, la víctima i una testimoni van poder identificar l'autor i la policia va començar la recerca, parlant amb els seus pares al domicili i amb un vehicle no logotipat. Cap a les dues de la matinada d'aquest dilluns, agents del cos han localitzat l'agressor, l'han detingut i passarà a disposició de la justícia. També s'ha trobat la presumpta arma de l'apunyalament, al passeig del Tèxtil.