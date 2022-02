Els estafadors del retrovisor han tornat a les comarques gironines. El dia 21 de gener van obtenir prop de 1.100 euros d’un home de 84 anys a qui van aturar mentre conduïa per Olot. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Garrotxa investiguen aquesta nova estafa i busquen l’impostor.

Aquest tipus d’engany no és el primer cop que es dona a les comarques de Girona. Durant l’any passat hi havia hagut algun cas i fins i tot, en un cas a Palamós van amenaçar la víctima.

El cas del 21 de gener es remunta cap a les dues del migdia. Segons va relatar la víctima a la policia quan va interposar la denúncia, aquest conduïa per l’avinguda Xile d’Olot quan de sobte es va trobar un altre cotxe per la via, el qual es va parar i li va dir que acabava de fregar-li el vehicle i que en conseqüència, li havia trencat el seu retrovisor.

El suposat estafador conduïa un vehicle amb matrícula francesa. Posteriorment va dir-li a l’home de 84 anys que en ser de fora, valia més que li facilités les seves dades de l’assegurança i que ell amb una trucada ho solucionaria. La trucada però, com sol passar en aquests casos no la va fer a l’empresa asseguradora, sinó al seu còmplice. Aleshores li va explicar a la víctima que ja s’encarregava ell de fer tots els tràmits i que li reclamaven 4.000 euros però que si li entregava ara els diners de la reparació, li deixava per 1.100 euros.

La víctima va anar, acompanyat de l’impostor, fins a un caixer automàtic i de la zona i en va treure més d’un miler d’euros. Després, segons va relatar a la policia, ambdós van anar fins a casa de la víctima.

Engany freqüent

L’estafa del retrovisor sempre es dona amb un modus operandi similar. Aquests tipus d’enganys s’inicien quan els autors provoquen una topada o simulen un fort cop de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d’edat avançada i vulnerable, i l’enganyen, enreden i intimiden perquè els avanci el cost de la reparació, per a la qual poden arribar a demanar entre uns 1.200 i 1.600 euros.

A les comarques gironines hi ha hagut diversos casos i s’ha convertit en habitual que n’hi hagi alguna cada any. Per aquest motiu els Mossos han avisat moltes vegades a través de les seves xarxes socials d’aquesta pràctica i recorden que han tornat a produir-se alguns casos. Expliquen com es produeix aquest engany i també recorden que en cas d’accident de trànsit s’ha de gestionar amb l’assegurança que es té i, en cas que l’altra persona no vulgui, es contacti amb el telèfon 112. Sobretot recalquen que no s’ha de pagar mai res en efectiu, cosa que es produeix en el cas de l’estafa del retrovisor. En els casos localitzats a Girona, molt sovint els estafadors es mouen entre França i Catalunya i se n’ha detingut algun.