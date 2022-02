Els delictes sexuals han pujat fins a un 43% a les comarques gironines durant el 2021. Segons l'estadística que publica el Ministeri, l'any passat a la demarcació se'n van registrar 329 casos. I d'aquests, 53 van acabar en violació. L'augment se situa, fins i tot, per sobre de les xifres prepandèmia (el 2019, se'n van denunciar 310)

El balanç de criminalitat, que recull dades de tots els cossos policials, també posa en relleu que el relaxament de restriccions ha incrementat la delinqüència. Les comarques gironines tanquen l'any havent registrat 39.345 delictes, un 13,2% més en comparació amb el 2020.

Els delictes sexuals encara tenen una xifra negra important oculta, però les denúncies per casos d’abusos mediàtics com els dels Maristes o violacions en grup com la Manada han fet que els últims anys comenci a haver menys por a l'hora d’anar a la policia i explicar uns delictes que passen en la intimitat i alguns d’ells, fins i tot són perpetrats per membre de la família.

El global de tots els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals van créixer un 43% en un sol any i es va arribar fins als 329 casos. En aquest capítol d’infraccions penals n’hi ha de diversa tipologia. El Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior mostra com el 2021 els cossos policials que treballen a la província van tractar 53 violacions, un 17,8% més d’agressions sexuals amb penetració que el 2020. A l’altra banda de la balança, hi ha la resta de delictes sexuals que són els que van patir un increment més destacable: un 49,2%. Aquí hi entren des de casos d’abusos, tocaments, entre altres. Se’n van denunciar 276 casos quan l’any anterior, en van ser 185.

La violació de Figueres, fort impacte social

A les comarques gironines hi ha hagut casos recents que han colpit molt l’opinió pública com per exemple, el de l’home que va violar una dona de 95 a Figueres. Els fets van succeir el 21 de gener al pis de la víctima del carrer Fages Climent de Figueres. L’home, que anava encaputxat, va entrar per la finestra de la casa de la víctima i la va atacar sexualment de forma brutal. Posteriorment, la mateixa víctima que viu sola en aquest pis va alertar els efectius d'emergència amb la "medalla" del servei de teleassistència que porta. La dona va haver de ser operada a l'hospital de Figueres i posteriorment va haver d’ingressar en un centre sociosanitari de la ciutat. Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal van encarregar-se de la violació de la dona de 95 anys i des de l'inici van obtenir testimonis que conduïen cap a l'arrestat. Que finalment, ahir va ser detingut el 3 de febrer. Es tracta d’un home de 31 anys que va ser detingut a Sant Pere Pescador i que el jutge va ordenar-se l’ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança.

L’altre delicte que ha viscut també un increment molt elevat a Girona és l’intent d’homicidi o assassinat. Durant el 2021 se’n van registrar 21 casos, un 31,3% més que l’any anterior. Que cal recordar que va estar marcat fortament per la pandèmia del coronavirus. D’aquests casos, sovint són baralles que acaben amb amenaces, l’ús d’armes blanques i lesions greus.

D’altra banda, el 2021 va acabar amb sis crims, un menys que l’any anterior. Cal destacar que n’hi ha hagut tres relacionats amb la violència masclista. El 2 de juny, un home va entregar-se a la comissaria dels Mossos de Banyoles i va confessa haver matat la parella a ganivetades a Porqueres. Sis mesos després, el 16 de desembre un home va matar la seva dona d’un tret d’escopeta i després es va suïcidar a la Canya. Finalment, el dia 31 d’octubre hi ha un parricidi a Ripoll. Un fill de 19 anys va matar la seva mare de 46 anys a ganivetades en un domicili . El jove va fugir i l’endemà el van detenir en una zona boscosa de Les Llosses. El jutge el va enviar a presó per homicidi.

Prop de 900 atracaments

Els robatoris amb violència i intimidació també van seguir a l’alça l’any passat i gairebé van arribar als 900 (877). Van incrementar-se en un 16,3% respecte a l’any anterior. Aquí la major part fa referència a robatoris violents a la via pública, que cometen individus sota amenaça -sigui amb arma blanca o coaccionant la víctima amb algun objecte- o amb violència. Aquí hi ha hagut casos de persones que han acabat ferides de molta gravetat arran d’un robatori violent. A Girona i Salt recentment se n’ha detectat una nova tipologia encara mai vista a la província, la de l’escanyament. Que consisteix a atacar per darrere la víctima, intentar escanyar-la i després, quan perd la consciència, li prenen la cartera i objectes de valor.

Un altre aspecte de la criminalitat que preocupa molt a la societat és patir un robatori a casa. Els lladres de domicilis que ja no tenien tants impediments per moure’s sobre el terreny com en plena pandèmia, el 2011 van perpetrar més de 2.700 robatoris amb força en habitatges de la província. El creixement dels casos és del 6,1% i suposa prop del 70% de tots els robatoris amb força han succeït en domicilis, establiments i altres instal·lacions. En aquest capítol, Interior hi suma tots els robatoris amb força. Els d’establiments per exemple darrerament han viscut un increment sobretot a Girona ciutat: bars i establiments de restauració n’han estat l’objectiu.

El tràfic de drogues també segueix augment a la província. Si bé en plena pandèmia s’havia frenat més el tràfic, el 2021 es pot veure que els delinqüents van aprofitar que tornava a haver-hi més facilitat per moure’s i van tornar als carrers i localitats gironines. Els cossos policials destinats a Girona van treballar en 435 casos, un 11,5% més que el 2020 (390).

Finalment, un delicte que també pots mostrar com l’activitat va tornar a la normalitat és el furt. S’havien quedat gairebé a zero durant el 2020 arran del tancament de comerços, bars, restaurants, entre altres. El 2021, en canvi, van patir un repunt de prop del 20%, elevant-se fins als 9.858.

L’única tipologia penal que va acusar una caiguda el 2021 és la sostracció de vehicles. Van caure tímidament (2,7%) i se’n van tractar 497.

Palafrugell, l’única ciutat on baixa la delinqüència

La delinqüència va créixer durant el 2021 a totes les localitats de més de 20.000 habitants de Girona, amb l’excepció de Palafrugell on va baixar un 5,6%. A la població del Baix Empordà es van cometre 815 delictes.

A l’altra banda de la balança hi ha Banyoles i Figueres. On hi va haver un creixement d’infraccions penals de forma molt destacada. A la capital del Pla de l’Estany van pujar el 29,9% i a Figueres, el 27.4%. A Banyoles cal destacar que es van triplicar els robatoris amb força a domicilis (33) i també el tràfic de drogues (6 casos). Mentre que a la capital de l’Alt Empordà els robatoris amb violència i intimidació van escalar un 51.1% arribant als 68 i les sostraccions de vehicles també van anar a l’alça de forma molt destacada, amb un 59,5% i se’n van produir 59.

A la resta de ciutats hi ha hagut un creixement menys alt dels delictes.

A Girona, durant el 2021 s'han registrat 5.984 delictes. Són tan sols un 1,3% més en relació amb el 2020 (quan van ser-ne 5.909) però fins a un 15% menys si es comparen amb els de tot el 2019 (7.059). Per tipologies, a la ciutat destaca la baixada de l'11% dels robatoris amb violència i intimidació (dels 294 del 2020 es passa als 261 de l'any passat) o del 12% en el cas dels robatoris a habitatge (de 290 a 255). A Girona, l'any passat es van registrar 50 abusos i agressions sexuals davant els 43 del 2020 (i vuit casos van acabar en violació). Entre les tipologies que augmenten hi ha, però, els furts (dels 1.618 del 2020 s'ha passat als 1.796) i els robatoris a botigues (de 156 es passa a 195).

A Blanes i a Sant Feliu de Guíxols, la xifra s'ha mantingut més o menys a ratlla (perquè en el primer cas els delictes creixen un 2% al llarg de l'any; i en el segon, un 4,4%).

A Salt, l'increment global de delictes ha estat del 19,3% (dels 1.500 casos del 2020 es passa als 1.789); a Lloret de Mar, de l'11,9% (de 1.848 a 2.068), i a Olot del 10,8% (de 1.121 a 1.242). Per tipologies, a Salt i a Lloret destaca l'augment de delictes sexuals. En el primer cas, durant l'any passat se n'han registrat gairebé el doble (de nou es passa a setze). I a Lloret, la xifra s'ha més que doblat (de 10 ha passat a 22, i en cinc casos la víctima ha patit una violació).