Un terç de les agressions a docents que s’han produït a Catalunya en els últims quatre anys han tingut lloc a les comarques gironines. Els Mossos han investigat vuit agressions i d’aquestes, tres han succeït en centres escolars de la província de Girona, segons revela un informe annex a una resposta parlamentària d’una pregunta feta pel grup de Vox.

Segons es detalla, els Mossos han investigat tres denúncies per atemptat contra l’autoritat a funcionari públic en l’àmbit de centres educatius gironins. Dues d’elles en escoles i una, en un institut. Només una de les agressions va ser perpetrada per un menor d’edat. D’altra banda, durant tot el 2021 s’assegura que no hi ha hagut cap fet denunciat com a delicte d’atemptat contra el funcionari públic.

En el cas de les comarques gironines, el primer cas del qual informe el document és el d’una persona de 26 anys que va acabar denunciada per una agressió en una escola de Palamós durant l’any 2019. Els altres dos casos es van produir el 2020: un va acabar amb un menor de 14 anys implicat per una agressió a l’institut de Sils. El mateix any, en una escola de Garriguella, una persona de 39 anys també va acabar denunciada per un altre incident. Tots aquests casos van ser perpetrats per persones de nacionalitat espanyola.

Intent d’homicidi a Vidreres

Tots aquests casos s’engloben sota el paraigua dels delictes contra l’ordre públic i en aquest cas, per atemptat contra un funcionari públic. Per tant, no hi ha els fets registrats l’any passat a l’institut de Vidreres. En aquests cas, un alumne de 15 anys va apunyalar la seva professora i el van acabar acusant d’un intent d’homicidi. Per tant, lluny d’una agressió per atemptat al funcionari públic.

Aquest incident va consternar les comarques de Girona i tota la comunitat educativa. Els fets van succeir el 30 d’abril de l’any passat al migdia, quan un de quart d’ESO va atacar una professora amb un ganivet. Li va causar ferides al cap i al coll i fins i tot, el jove de 15 anys també la va intentar agredir a la zona de l’abdomen. La Policia Local de Vidreres va detenir a l’estudiant en el mateix pati de l’institut i quan el noi ja en fugia.

El jove va atacar la professora davant dels seus companys però ell estava complint una sanció per mal comportament i se l’havia expulsat del centre durant cinc dies. La dona va ingressar al Trueta per les ferides. Després dels fets, el jutge de menors va decidir que fos internat en règim tancat per un període inicial de quatre mesos, que es podia allargar fins al mig any.

Alerta sindical

El cas a Vidreres i la resta d’agressions a docents denunciades als Mossos d’Esquadra en els últims quatre anys han fet sortir més d’una vegada els sindicats de professors i mestres a denunciar la situació que pateixen als centres per part d’alguns alguns alumnes o pares.

En un comunicat després dels fets de Vidreres, el sindicat de Professors de Secundària ASPEC·SPS va assegurar que les agressions a docents són «molt freqüents» en certs entorns i «especialment des de la implantació de l’anomenada escola inclusiva». Al seu parer, la majoria de les vegades hi ha «la més absoluta impunitat» i «una autèntica llei del silenci» on les agressions es denuncien «molt poques vegades».

Per part d’USTEC-STEs s’anava en la mateixa línia i asseguren que «molts professors reben insults i amenaces però no ho denuncien i temen que això s’acabi normalitzant». El sindicat també apunta «aquests episodis són a causa de la manca de recursos que tenen els centres per incloure els alumnes que tenen dificultats».