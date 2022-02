El PSC veu necessària una nova llei de prevenció i gestió de residus de Catalunya, de manera que ha plantejat unes «bases» per a aquesta regulació amb l’objectiu de protegir el medi ambient i la salut. Així, la diputada gironina Sílvia Paneque ha demanat un marc legal actualitzat que asseguri la prevenció i reducció de la generació de residus, així com avançar cap a una economia circular i combatre l'impacte de productes plàstics.

Les bases que han proposat els socialistes inclouen definir l'estratègia general de gestió de residus i els seus objectius mínims, així com incorporar les obligacions derivades de la directiva europea del 2019 de plàstics d'un sol ús, entre altres.

Així, volen que la nova llei reforci la prevenció de residus -amb mesures vinculades al malbaratament alimentari i als residus marins-, i per incrementar els objectius de reutilització i reciclatge de residus municipals.

També plantegen definir instruments fiscals per incentivar l'economia circular, com l'impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables, i millorar la informació sobre la gestió de residus i sòls contaminats, així com actualitzar el règim sancionador.

Paneque avisa que, a més de legislar, s'han de planificar les infraestructures relatives a la gestió de residus, i ha lamentat que el Govern promogués una moratòria de les incineradores i vulgui impulsar un pla per al seu tancament, perquè creu que pot comportar un augment d'abocadors. La diputada alerta que els abocadors són l'opció més lesiva per al medi ambient, i veu «urgent» actuar sobre l’abocador de Solius, que continua obert malgrat una sentència, i Vacamorta, on encara no hi ha un projecte executiu de buidatge i trasllat dels residus.