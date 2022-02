Treballadors de l’hospital Trueta denuncien que hi ha deficiències en la neteja d’alguns espais del centre sanitari. Concretament, en la darrera reunió del comitè de seguretat i salut, els professionals van exposar que les condicions dels vestuaris no són bones.

De fet, durant els caps de setmana i festius llargs es queixen que «no es buiden les escombraries ni es reporten estris d’higiene personal». Paral·lelament, van demanar a la direcció els registres sobre la concentració de diòxid de carboni en els mateixos espais, ja que amb la nova reestructuració d’alguns vestuaris queden finestres inutilitzades i no es podrà ventilar.

D’altra banda, els professionals també van exposar a la reunió que hi ha «retard» en la neteja dels llits dels pacients que han rebut l’alta, fet que repercuteix a no poder ingressar noves persones a urgències.

Segons fonts de l’hospital Trueta consultades per aquest diari, durant el pic més àlgid de la sisena onada en què el Trueta va tenir prop d’un centenar de pacients amb covid-19, es va haver de «reorganitzar» la tasca dels professionals de la neteja per fer front a l’increment de la demanda. En aquest sentit, es va optar per prioritzar la neteja de les àrees amb pacient, tenint en compte que són espais de més risc. Per contra, altres zones com despatxos o vestidors, no es va ser tan intensiu com habitualment.

Manca de mascaretes

En la mateixa reunió, els treballadors van manifestar que falten mascaretes FFP3, sobretot en els torns de tarda i nit. La direcció explica a aquest diari que no s’ha detectat que hi hagi falta de subministrament de mascaretes a l’hospital Trueta. De fet, els consums dels últims mesos han estat els següents: gener 6.580 mascaretes, febrer 6.640 mascaretes. Cal tenir present que aquest tipus de mascareta només l’utilitzen professionals amb atenció directa a pacients amb covid-19 o altres malalties infeccioses.

Des de la direcció del centre sí que es vol treballar en la creació d’un magatzem amb un mínim del material més habitual. Seria una acció preventiva, per si mai es produeix un trencament d’estocs tenir material de reserva.

Finalment, en la reunió també es va tractar la situació epidemiològica actual. Entre altres aspectes, es va constatar que la sisena onada cada vegada està generant menys impacte, ja que cada vegada hi ha més treballadors actius després d’haver estat de baixa per coronavirus. No obstant això, es constata que aquesta onada ha sigut molt letal, sobretot en pacients no vacunats o bé si tenien malalties de base. Segons l’últim balanç de divendres passat, hi havia 28 professionals de baixa per la malaltia.