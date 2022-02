La regidora d’ERC a l’Ajuntament de Ripoll Chantal Pérez Capdevila (Vic, 1978) serà la candidata a l’alcaldia en les eleccions de maig de 2023, segons es va confirmar en l’Assemblea que el partit va celebrar dissabte a la seva seu comarcal. Durant l’últim mandat Pérez ha compaginat el seu paper com a regidora amb el de consellera comarcal, en tots dos casos en l’oposició d’aquests organismes. La regidora és llicenciada en Dret i treballa al Jutjat de Pau de Torelló, després d’una trajectòria com a advocada i mediadora de més de quinze anys. Paral·lelament, forma part del Consell de Dones de Ripoll i no tenia experiència política fins que el 2019 va integrar la llista d’ERC com a independent en tercer lloc, just el mateix nombre de representants que va aconseguir el partit.

La primera reacció de la candidata ha estat manifestar «la il·lusió de tornar a fer de Ripoll aquella vila referent que enyorem de temps passats» amb la convicció que el municipi necessita un canvi, i que ERC és el partit més preparat per liderar-lo. Les bases sobre les quals vol edificar el seu projecte estan en polítiques socials, humanistes, feministes, ecologistes i independentistes. L’elecció de Chantal Pérez perpetua la tradició d’ERC a Ripoll de presentar a dones com a cap de llista per les municipals. En les últimes aquest paper va recaure en Nani Mora, que al cap d’uns mesos va renunciar al càrrec. Anteriorment ho havia estat Teresa Jordà, que va assolir l’alcaldia en dos mandats consecutius abans de fer el salt a la política no local, i encara abans ho havia estat la desapareguda Anna Maria Faja. Per trobar l’últim home com a candidat dels republicans, cal remuntar-se a 1987, quan Joan Puigcercós també va ocupar el lloc de cap de llista, obtenint una única regidoria. L’oficialitat de Pérez com a candidata, suposa el primer candidat de cara a les eleccions d’aquí a quinze mesos. Junts confirmarà a les pròximes setmanes a Manoli Vega com a substituta de Jordi Munell a la reelecció. Aquestes dues candidatures, a manca de saber si Sílvia Orriols voldrà repetir aquest cop al capdavant d’Aliança Catalana, i si el PSC tornarà a posicionar-hi a Anna-Belén Avilés, poden confirmar que el futur de l’alcaldia ripollesa serà d’accent femení. Curiosament, Alternativa per Ripoll-CUP, que en el 2019 va presentar a Aitor Carmona, podria ser l’únic partit amb possibilitats d’aconseguir regidories, que presenti un candidat masculí.