Els ajuntaments de Girona, Lloret de Mar (Selva) i Olot rebran 4,3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation per desenvolupar zones de baixes emissions (ZBE) i també altres inversions de mobilitat sostenible. La capital gironina és la que més diners aconsegueix d'aquesta convocatòria amb 3,1 milions d'euros. De tots ells, 720.700 seran per la creació de dues zones de ZBE i també rebran un milió per la construcció d'un carril bici que uneixi Girona amb Vilablareix (Gironès) i la instal·lació d'un aparcament segur de bicicletes davant de l'estació de l'AVE. Lloret de Mar rebrà gairebé un milió d'euros per la ZBE i crear aparcaments dissuasius i Olot ingressarà 274.372 euros per fer un carril bici.

Aquest dimecres el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha aprovat les ajudes de la primera convocatòria de subvencions europees que es va tancar el desembre del 2021. En aquest cas, les ajudes es destinaven a creació de ZBE i a la transformació digital i sostenible del transport urbà. El pla compta amb una dotació de 1.000 milions d'euros que ara s'han repartit entre diversos consistoris. El finançament està destinat a municipis de més de 50.000 habitants, capitals de província i municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants que tinguin un sistema de transport públic. A més, els ajuntaments han de tenir plans de mobilitat urbana sostenible aprovats i que estiguin en vigor.

A la demarcació hi ha tres municipis que rebran 4,3 milions d'euros per tirar endavant projectes de mobilitat sostenible. Per una banda, el MITMA ha destinat 3,1 milions a Girona perquè desenvolupi diversos projectes. El més costos (un milió d'euros) serà la construcció d'un carril bici que connecti amb Vilablareix i també l'obertura d'un aparcament segur per a bicicletes a l'estació de l'AVE. L'Ajuntament de Girona rebrà 720.700 euros per desplegar dues zones de baixes emissions a la ciutat i 496.971 euros més per rehabilitar l'aparcament dissuasiu del Mas Gri, on abans hi havia el Centre Verd. A més, la subvenció europea dotarà amb 400.000 euros el consistori gironí per comprar dos autobusos elèctrics que s'uniran a la flota de TMG i 324.000 euros més per continuar desplegant el sistema públic de bicicletes, la Girocleta. Per últim, es destinen 218.365 euros a fer una vorera que connecti dos barris de la ciutat.

Lloret de Mar rebrà 924.666 euros

Per altra banda, l'Ajuntament de Lloret de Mar rebrà 924.666 euros per fer dos projectes. El més costós (470.034 euros) és la creació d'una zona de baixes emissions al municipi. Els 454.632 euros restants serviran per construir aparcaments dissuasius al municipi. A Olot, la subvenció europea serà de 274.372 euros que es destinarà a la construcció d'un carril bici entre l'avinguda de Girona i la carretera de les Tries. Tots els projectes seleccionats s'hauran d'executar entre el febrer d'aquest any i el desembre del 2023. El govern espanyol preveu obrir una segona convocatòria per a projectes de mobilitat sostenible aquest 2022 en què es destinaran 500 milions d'euros.