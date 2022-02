El departament d’Educació va impulsar al curs 2012-2013 un pla pilot per a testar el model de jornada contínua en 6 escoles catalanes. Ara, deu anys després, el projecte ja compta amb 25 escoles d’Infantil i Primària inscrites, 8 de les quals estan ubicades a les comarques gironines.

En concret, es tracta de les escoles Lliurona d’Albanyà (Alt Empordà), Els Estanys i Fanals d’Aro de Platja d’Aro, Pedralta de Santa Cristina d’Aro, Vall d’Aro de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró, L’Olivar Vell d’Esclanyà, a Begur, l’escola de Vall-Llobrega (Baix Empordà), i el centre educatiu Finestres de Mieres (La Garrotxa).

Ara, les escoles que participen en el pla pilot reivindiquen el dret a poder escollir de forma definitiva (a través de votació) la jornada escolar que prefereixen, davant la «preocupació» que el departament d’Educació els retiri la pròrroga (l’anterior concedida el març de l’any passat) per l’entrada en vigor del projecte de reforma horària, que obligaria a totes les escoles catalanes a implementar el model de jornada partida. A través del manifest al que ha tingut accés el Diari de Girona, el conjunt d’escoles catalanes assenyalen que el departament d’Educació «no ha publicat» els «resultats obtinguts» de l’experiència dels centres «que van permetre l’avaluació del model». I és que sostenen que la pròpia «experiència» dels centres els ha permès determinar que «els resultats han estat molt positius, ja que comporta millores de resultats educatius i altres indicadors com la baixada de l’absentisme i la conflictivitat de l’espai de migdia i les hores de la tarda». En aquest sentit, apunten a «l’alt grau de satisfacció» i reivindiquen «la voluntat de mantenir aquest model de jornada». En aquest sentit, el president de l’AFA de l’escola de Vall-llobrega, Alexandre Weltz Gispert, afirma que «sabem que a totes les escoles hi ha més d'un 90% d'acceptació de la jornada contínua, tant per part dels alumnes com de les famílies, els equips docents i els ajuntaments».

I és que més, assenyalen a través del manifest, «ha estat una eina impulsora de polítiques municipals que han promogut horaris i hàbits més saludables». Amb tot, reivindiquen que «sabem que ha estat un model d’èxit que volem mantenir de manera indefinida a les nostres escoles, així com recomanar a altres escoles de Catalunya».

Ara, davant del «risc» de perdre el model de jornada contínua en benefici a la reforma horària, les AMPA i AFA dels centres que integren el pla pilot reclamen al departament d’Educació que faci públiques les dades que «avaluen» les escoles per a «deixar que siguem les famílies, els infants i els docents qui decidim el model de jornada escolar més adient per a les necessitats dels nostres infants, per a una millor conciliació familiar, per a una millor adaptació dels projectes educatius de centre i per a una millora dels horaris al nostre municipi».

Ara, a les portes de les preinscripcions, els centres encara no saben quin horari podran fer el curs vinent. El president de l’AFA de l’escola de Vall-llobrega assenyala que «tal i com es va establir en el darrer Consell Escolar Municipal de Vall-llobrega, es presentarà al ple municipal una moció de suport a la jornada continuada». Amb tot, recorda que a «Castell-Platja d’Aro ja es va fer un primer moviment de pressió, al qual ha respost el Departament en defensa d’aquesta jornada».