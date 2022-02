La formació Sumem Banyoles va tornar a denunciar ahir els problemes de mobilitat del Passeig de la Indústria del municipi.

A través d’un comunicat, la plataforma va reiterar que «suposa un perill no comptar amb un carril bici a la zona», que va assenyalar que es tracta d’un «eix molt concorregut» que cada vegada concentra més accidents. De fet, Sumem Banyoles va recordar que aquesta petició ja la van presentar l’any 2020, però va denunciar que «en els últims dos anys l’equip de Govern no ha posat sobre la taula cap solució per a aquesta problemàtica».

Per aquest motiu, la formació ha organitzat una bicicletada reivindicativa, convocada per divendres a les 18.30h amb sortida des de la plaça de la Vergonya.