El Registre d’Activitats Firals del departament d’Empresa de la Generalitat comptabilitza la celebració de 78 fires a la província de Girona aquest any. Això suposa duplicar les xifres de l’any 2020 i acostar-se a les dades prèvies a la pandèmia de la Covid-19.

A continuació podeu consultar les fires actualment confirmades segons aquest registre públic. (És probable que hi hagi fires ja previstes que no hi figurin perquè els seus organitzadors no les han inscrit al registre).