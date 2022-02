Campanya policial per reduir els accidents de trànsit causats per conductors beguts o drogats.

Des d'avui i fins al dia 2 de març, els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals desplegaran controls aleatoris per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a les carreteres i zones urbanes. El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina la campanya que vol conscienciar la ciutadania que el consum d’alcohol i drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus.

En la passada campanya del 16 al 23 de desembre de 2021, es van imposar 839 denúncies per positiu en alcoholèmia (617 per via administrativa i 222 per via penal), el que suposa un 7.06% del total de proves d’alcoholèmia realitzades a tot Catalunya. Aquestes xifres de la campanya preventiva del passat desembre indiquen que cada dia es va denunciar una mitjana de 104 positius per alcoholèmia. D’altra banda, de les 480 proves d’estupefaents efectuades, en 255 casos es va donar positiu, un 53% del total.

El 2021, l’alcohol i les drogues van representar el 5,1% del total dels factors concurrents dels sinistres amb víctimes en vies interurbanes. El 2019 aquest percentatge era del 3.3%.

El SCT recorda que el consum d’alcohol i drogues i la conducció "són totalment incompatibles" i que, encara que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident es pot incrementar, atès que "l’única taxa segura és 0,0%"