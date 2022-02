Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, va lamentar ahir a través d’un comunicat que «el Govern doni l’esquena a l’educació especial i prengui decisions sense tenir en compte la realitat del sector». Així ho va fer públic davant l’entrada en vigor de l’eliminació de les quarantenes a les escoles ordinàries per contacte estret amb un cas positiu de covid.

En aquest sentit, l’organització va reinvidicar que «s’hauria d’aplicar el mateix protocol per a totes les escoles i que, en cas contrari, el Govern no fa més que estigmatitzar l’alumnat amb necessitats educatives especials». En aquest sentit, el director del centre d’educació especial de Palau de Girona, Miquel Barris, va reclamar «el mateix tracte que les escoles ordinàries». Amb tot, va assenyalar que «mantenen les quarantenes perquè tenim alumnat amb patologies de base més greus», tot i que va recalcar que «l’experiència ens diu que no s’han produït contagis entre l’alumnat quan hi ha hagut un positiu a l’aula». A més, va apuntar als problemes logístics de les famílies per a atendre als fills confinats. «Les famílies no poden deixar sols els fills dependents ni a càrrec dels avis per la dificultat afegida que suposa».

Per la seva banda, el representant d’Educació Especial a Dincat, Toni Garrich, va lamentar que «el nostre alumnat ha de tenir els mateixos drets i deures que el de les escoles ordinàries» i va afegir que «la discapacitat intel·lectual no és una malaltia en si mateixa i, en cas que un alumne tingui patologies associades que el faci més vulnerable de contraure la covid-19, la decisió de confinar-lo ha de ser d’un professional de la salut i de forma individual, no de forma generalitzada a través d’un protocol que afecta tot l’alumnat».

D'altres, però, han encaixat la decisió amb optimisme. En aquest sentit, el director del centre d'educació especial Mare de Déu del Carme de Sarrià de Ter, Lluís Pòrtulas, va assenyalar que «no ens sentim discriminats respecte les escoles ordinàries perquè entenem que la decisió s’ha pres a fi de bé» i alhora va sentenciar que «no ens podem comparar amb altres centres com el CEE de Palau perquè tenim tipologies d’alumnes molt diferents».