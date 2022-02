El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori ha tret a licitació la redacció del projecte constructiu de les variants de les Preses i Olot, del tram de 12 km que va des del polígon de la Serra fins a l'enllaç amb l'A-26, a la carretera de la Canya. El projecte haurà de preveure un carril per sentit –tal i com es va acordar Territori- i s'ha tramitat de forma conjunta. El procés comença abans de tenir les declaracions d'impacte ambiental, tot i que el seu contingut s'hi haurà d'incloure. El pressupost de licitació s'enfila en conjunt fins als 2,6 milions d'euros i tindrà una durada d'un any.

Segons avançava aquest dijous Ràdio Olot, Territori ha decidit avançar la tramitació del projecte constructiu sense tenir tancat el tràmit anterior per avançar més ràpid en el procés de construcció. El traçat es fonamentarà en l'alternativa seleccionada a l'estudi informatiu, amb un carril per sentit. També inclourà les conclusions de les al·legacions presentades i les prescripcions de les declaracions d'impacte ambiental de totes dues variants, que s'han tramitat en un sol paquet. Entre les novetats, s'hi incorpora la remodelació de la rotonda de la Vall d'en Bas, ampliant-ne el diàmetre i reordenant els accessos al polígon de la Serra; una nova rotonda entre Bracons i les Preses; l'allargament del túnel soterrat, que començarà abans de l'encreuament del Pas de la Torre i l'enllaç Olot oest tindrà una rotonda més petita de la prevista a l'estudi informatiu, entre d'altres.