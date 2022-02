Tot i que les dades epidemiològiques van millorant a mesura que la sisena onada va a la baixa, hi ha algunes franges d’edat de la població en què el virus no dona treva. De fet, està passant just el contrari de l’inici de la pandèmia, quan el coronavirus predominava en persones d’edat avançada. Actualment, la franja poblacional amb més incidència de positius és la de 10 a 19 anys i ja fa setmanes que es repeteix la situació.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, la incidència de l’última setmana en aquest col·lectiu és de 709 positius per cada 100.000 habitants, pràcticament un centenar més que els joves de 20 a 29 anys, en què la incidència és de 599. Durant el pic de la sisena onada aquesta diferència amb altres franges encara era més evident, sobretot a mitjans de gener, després de la tornada de les vacances de Nadal, quan la dada va arribar a assolir els 6.290 positius, 2.000 més que la segona més afectada, en aquell moment, de 30 a 39 anys. La principal causa de l’augment de positius entre els més petits és l’elevada incidència en l’entorn escolar. D’altra banda, també cal recordar que la vacunació pediàtrica segueix estancada. De fet, dos de cada tres nens gironins de 5 a 11 anys no ha rebut la primera dosi. I és que l’elevat nombre de contagis per òmicron i la baixa sensació de risc han sigut els principals detonants pels quals s’ha aturat. Només hi ha un 8% d’infants gironins amb la pauta completa. Segons dades del Departament de Salut, la meitat dels infants passen la malaltia sense símptomes, i ni un 1% requereix ingrés hospitalari. El percentatge baixa fins al 0,016% en el cas dels ingressos en unitats de cures intensives. Els pediatres, però, alerten que hi ha excepcions. Finalment, cal tenir present que encara hi ha moltes reticències per part de famílies. D’altra banda, si tenim present la població de 12 a 15 anys, ja hi ha un 70% que té la primera dosi, però el percentatge de pauta completa també segueix bastant encallat i tot just recentment ha superat el 60%. Finalment, en el cas dels joves de 16 a 19 anys, la immunitat augmenta de forma significativa. Un 85% ja té la primera dosi i un 84%, la pauta completa. En definitiva, aquest augment de les darreres setmanes ha situat la franja de 10 a 19 anys com la segona amb més positius de tota la pandèmia, després de la de 40 a 49 anys. En concret, dels més de 250.000 positius detectats, uns 40.000 formen part d’aquest grup d’edat, un 16%. La franja que continua concentrant més casos és la de 40 a 49 anys, amb un total de 45.875 casos des de l’inici. Situació hospitalària Respecte al nombre d’ingressats per coronavirus, s’està produint una davallada lenta. Recentment, es va baixar del llindar de 200 i, segons el darrer balanç, n’hi ha 164. En canvi, el nombre de crítics fa dies que està estancat. Actualment, n’hi ha 28, la mateixa xifra que fa dues setmanes, tot i que hi ha hagut algunes pujades i baixades poc destacables. Paral·lelament, el nombre de defuncions encara és elevat. En la darrera setmana n’hi ha hagut 25, mentre que l’anterior n’hi va haver 17 i, fa catorze dies, 25. Tal com ha passat en les anteriors onades, la pressió hospitalària i el nombre de defuncions són les dades que costen més de baixar. Concretament, en el cas de crítics, els ingressos a l’UCI solen ser de llarga durada. Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus