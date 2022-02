«Avui, els egos i les gelosies han destruït la feina de tots els que presentem batalla cada dia a canvi de res. Això no és el PP». Aquesta piulada del secretari general i president de les Noves Generacions a la província de Girona, Daniel Ruiz, del dijous 17 de febrer -data en què va esclatar la guerra oberta entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso- reflecteix el temor de bona part de la direcció del PP a les comarques de Girona: que la crisi del partit a nivell nacional acabi repercutint en l’esforç titànic que està fent el PP a la província per recuperar les posicions perdudes en els darrers cicles electorals. Malgrat que el president provincial, Jaume Veray, va donar suport inicialment a Pablo Casado, posteriorment s’ha mostrat d’acord amb la necessitat d’un congrés extraordinari per sortir d’aquest atzucac. Mentre que Veray es manté al marge de noms i recorda que qualsevol afiliat es podrà presentar al congrés, la vicesecretària de provincial de comunicació i presidenta local de Figueres, Àngela Domènech, ha mostrat el seu suport públic a Díaz Ayuso, mentre que Daniel Ruiz també ha lloat el lideratge de Díaz Ayuso però, tenint en compte que la presidenta madrilenya ha anunciat la seva intenció de no presentar-se al congrés, ha afirmat que també li «agrada» la possibilitat d’Alberto Núñez Feijoo.

Dijous passat, quan el conflicte entre Casado i Ayuso va ser ja irreversible, Jaume Veray va anunciar el seu suport públic a Casado. «Com a president provincial del partit, creia que s’havia de defensar la unitat del partit i per tant tancar files amb el president», explica Veray. Tot i això, després d’haver parlat divendres amb afiliats gironins, va començar a pensar que el congrés extraordinari era la única solució per a resoldre el conflicte, fins que dimarts va fer un tuit demanant-lo. «És l’única manera de sortir de la situació en què estem: cal que la direcció escolti el que han de dir les bases i els afiliats a través dels compromissaris», demana Veray. De fet, ahir tenia previst reunir-se amb la junta directiva provincial per exposar i debatre la situació. Per a Veray, la situació a nivell estatal «s’ha gestionat malament» i creu que «ningú té la veritat absoluta», però és evident que «el president nacional s’ha trobat sol i la poca gent que li quedava ha plegat, de manera que estem en un embut i hem de sortir-ne». En tot cas, Veray adverteix que, quan hi ha un problema d’aquestes característiques a Madrid, «acaba repercutint a tot arreu, de manera que aquest tipus de crisis sempre ens acaben afectant també a nivell de Girona». La mateixa preocupació mostra el secretari general del partit a la província de Girona, Daniel Ruiz. «Nosaltres donem la cara per un projecte que és molt complicat a les comarques de Girona, i si es posen pals a les rodes des de Madrid, encara es fa més difícil», assenyala. Ruiz va defensar públicament dilluns mateix la necessitat d’un congrés extraordinari, «ja que és l’única manera de refer-nos i poder afrontar les municipals i autonòmiques en condicions». Ruiz opina que Casado ha fet un bon servei al partit, però creu que les seves declaracions de divendres, així com les de dijous de Teodoro García-Egea, van ser «desafortunades». També lloa la tasca feta per Díaz Ayuso, ja que «ha marcat el lideratge a la Comunitat de Madrid i la seva gestió ha estat un exemple per a tots els afiliats al PP», però tenint en compte que la presidenta madrilenya ha dit que no es vol presentar al congrés, veu amb bons ulls la possibilitat de Núñez Feijoo: «M’agrada si és capaç d’unir totes les sensibilitats», indica. Mentrestant, la presidenta del PP a Figueres, Àngela Domènech, també s’ha mostrat fermament partidiària d’un congrés extraordinari i ha donat suport públic a la figura d’Ayuso, ja que «és més que evident la seva gestió brillant al capdavant de la Comunitat de Madrid».