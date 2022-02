Malgrat que la millora de tots els indicadors de contagi és evident, fet que indica que la fi de la sisena onada és a prop, les dades en general encara són molt elevades, tot i que si les comparem amb els pics de la sisena onada, no tenen res a veure. Per posar un exemple, el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona encara és molt elevat perquè està per sobre dels 200 punts. Concretament, el registre és de 791. Si el comparem amb el pic viscut a mitjans de gener, quan es van superar els 7.000 punts, la millora és significativa.