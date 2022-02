Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana:

50 anys canviant la història del càncer

Divendres 25 febrer · Biblioteca Carles Rahola · Girona

L’Associació Contra el Càncer a Girona commemora la tasca feta en matèria d’investigació durant els últims 50 anys amb l’exposició itinerant “50 anys canviant la història del càncer”. A través d’aquesta, es pot conèixer el fruit de la seva missió i descobrir persones properes implicades en la recerca i millora en el tractament i diagnòstic del càncer.

Divendres de cinema

Divendres 25 febrer · 17:00 · Els Químics Espai Jove · Girona

El cinema és una bona eina per fer una mirada crítica al món que ens envolta. En aquest espai mirarem pel·lícules de diferents gèneres i temàtiques per tal de reflexionar i debatre, alhora que passem una bona estona.

Y los huesos hablaron

Divendres 25 febrer · 20:00 · Teatre Municipal · Girona

Y los huesos hablaron parteix del procés d'excavar antigues fosses per trobar els ossos dels desapareguts, dels assassinats. El procés d'excavar entre les paraules és molt similar i el que es busca és la veritat. L'espectacle arriba per desenterrar i fer visibles conflictes que han quedat amagats pel discurs oficial a favor d'una suposada estabilitat política i social al llarg de la història.

Un espectacle que sí, parla de violència i de desaparicions, però especialment, d'aquelles violències i desaparicions que, com paràsits invisibles, de generació en generació, nien en els nostres cossos i s'estenen per tota la societat.

El món d’ahir. A càrrec de Guillem Terribes

Divendres 25 febrer · 19:00 · Club de Lectura · Girona

El món d’ahir és un dels testimonis més commovedors i atractius del nostre passat recent, escrit a més amb el mestratge d’un europeu amarat de civilització i nostàlgic d’un món que es desintegrava a passos agegantats. Zweig recorda, desposseït i en terra estranya—en unes circumstàncies personals d’insospitat dramatisme—, els moments cabdals de la seva vida, paral·lela al desmembrament d’aquella Europa central que es volia més lliure i segura, a recer de la bogeria i la tempesta.

Carnestoltes

Aquest cap de setmana diverses localitats gironines celebraran les Festes de Carnaval als seus carrers. Entre elles s’hi troba Girona, Vidreres, L’Escala, Santa Coloma de Farners, Blanes, Olot, Tossa de Mar o Lloret de Mar.

Las leyes de la frontera

Divendres 25 febrer · 20:00 · Auditori de l’Ateneu · Banyoles

Estiu de 1978. Ignacio Cañas és un estudiant de 17 anys introvertit i una mica inadaptat que viu a Girona. Al conèixer al Zarco i a la Tere, dos joves delinqüents del barri xino de la ciutat, es veu immers en una carrera imparable de robatoris, atracaments, etc.

“Nuvanut”, amb Silvie Rothkovic i Jan Garrido

Divendres 25 febrer · 20:00 · Casa de Cultura · Girona

Nuvanut és un territori al nord del Canadà que dona nom al disc de la poeta Silvie Rothkovic i el músic Jan Garrido (Xiula) i alhora és el paisatge imaginari comú que envolta el projecte. En aquesta ocasió es presenta en un format que fusiona recital i música, amb Silvie als teclats i Jan a les veus i les guitarres, reinventant les cançons d’Hotel Iglú (autoeditat, 2021) en diàleg amb el poemari Als llacs (LaBreu, 2021).

Dona-Foc, la dona que es crema

Dissabte 26 febrer · Auditori · Santa Coloma de Farners

“Les poetesses del segle XX i XXI han escrit sobre l’amor i la mort –temes que comparteixen amb els seus iguals masculins–, però també han escrit sobre la maternitat, la menopausa i sobre què significa ser dona en un món on els homes tenen el poder”.

Rosario: Te lo digo todo y no te digo na

Dissabte 26 febrer · 20:00 · Auditori de Girona · Girona

Una Rosario renovada, madura i esprement a fons la irresistible barreja de rumba, flamenc, reggae, balades i pop que, anys enrere, ella mateixa va batejar com a gypsy-funky. Rosario retorna amb un disc fresc, vibrant i ple d’energia, el primer en cinc anys.

Eri Yamamoto Trio

Dissabte 26 febrer · 22:00 · Sunset Jazz Club · Girona

Eri Yamamoto va néixer a Osaka, Japó, on va començar a tocar el piano clàssic a tres anys i a compondre als vuit. L'any 1995 va visitar Nova York per primera vegada i es va inspirar tant per una actuació del pianista Tommy Flanagan que va decidir traslladar-se a Nova York per estudiar jazz. Durant els últims vint-i-sis anys, Yamamoto ha estat compartint la seva música única i evocadora amb els oients de la ciutat de Nova York, i actuant internacionalment en clubs, sales de concerts i festivals.

Pedra a Pedra

Diumenge 27 febrer · 12:00 i 17:00 · La Factoria d’Arts Escèniques · Banyoles

El teatre de l’home dibuixat arriba de Castelló de la Plana per sorprendre’ns amb un espectacle per a tots els públics que ens deixarà, literalment, de pedra. A Pedra a pedra, els objectes inanimats prenen vida i es combinen per adoptar les formes més insospitades i originals. Amb les pedres, l’actor Tian Gombau crea un món fet de coses petites que despertaran la imaginació dels més menuts.

Le Pink Tzigane

Diumenge 27 febrer · 18:30 · Orfeó Popular Olotí · Olot

Seguint amb la tradició del jazz europeu, el jazz menouche, Le Pink Tzigane ofereix un espectacle viu basat en el repertori del gypsy jazz. Els seus membres tenen procedències diferents i enriqueixen els estàndards que toquen amb les seves influències. El seu espectacle és festiu i desprèn optimisme. Escoltarem jazz, Django Reindhardt, klezmer, balkan i swing amb un estil personal que ens farà passar una bona estona.

Reines del Drag Show

Diumenge 27 febrer · 18:00 · Teatre la Societat · Maçanet de la Selva

"4 reines de la nit tornen a Maçanet amb ganes de fer passar una bona estona, entre riues, música i molta purpurina"

Els colors de Duke Ellington

Diumenge 27 febrer · 19:00 · Teatre Municipal · La Bisbal d’Empordà

Cascai Teatre i Girona Jazz Project presenten un espectacle on teatre i música s’uneixen per acostar el món del jazz a tots els públics.

Orquestra simfònica de Viena

Diumenge 27 febrer · 19:00 · Auditori de Girona

Serà un programa amb el seu compositor més emblemàtic, Beethoven. Vindrà dirigida per Andrés Orozco-Estrada, el seu actual director titular, i una de les estrelles rutilants del firmament actual de la direcció.