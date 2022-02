La Policia Municipal d'Olot ja compta amb una unitat canina.En Cop és el primer gos que en forma part, un pastor belga malinois propietat de l’agent que lidera el servei.

L'objectiu de la nova unitat és a la prevenció i detecció drogues i la millora de la seguretat ciutadana a la ciutat.

La Junta de Govern Local d'ahir va aprovar el conveni de col·laboració per a la creació d’una unitat canina a la Policia Municipal d’Olot i està en funcionament des de fa un mes.

Les unitats canines cada vegada són més freqüents en els cossos policials gironins i és que els gossos els són de molta utilitat, ja que detecten amb l'olfacte les olors característiques de les diferents drogues i previ aprenentatge, “marca” al guia caní, els objectes i persones en qui troba rastre d’aquestes substàncies.

La unitat canina de la Policia Municipal, segons informa l'ajuntament d'Olot, s’encarregarà dels controls preventius per detectar substàncies estupefaents i també pot participar de campanyes informatives que puguin portar-se a terme per evitar-ne el consum. També s'utilitzarà per altres serveis que requereixin el suport en la detecció d’altres materials, vinculats al tràfic i consum de drogues. D’altres situacions en què pugui participar la Unitat canina seran els controls de pas de vehicles, el patrullatge en actes amb gran concentració de persones i en zones on se sospiti que es pot produir venda o consum de drogues.

Guia caní

La unitat canina d’Olot s’ha posat en marxa i està composta per un agent de la Policia Municipal, que compta amb titulació de guia caní i que també ha realitzat formació per a l’ensinistrament de gossos detectors d’estupefaents, seguretat ciutadana i per al foment de l’ús del gos com a element valuós per a les actuacions policials.

En Cop és el primer gos de la unitat canina d’Olot. El policia va començar l’ensinistrament del gos quan aquest tenia tres mesos i, des d’aquest moment, ha continuat fins a l’actualitat quan, amb la seva incorporació a la Policia Municipal d’Olot, es posa en marxa aquesta nova unitat.