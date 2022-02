Moltes festes de Carnavals s'han posposat a causa de la pandèmia de la Covid, però algunes localitats han apostat per celebrar-les aquest cap de setmana:

Blanes

Dissabte 26 febrer

A les 17:00 · Batucada

A càrrec de la Colla de Percussió Diables Sa Forcanera es realitzarà una batucada que s’iniciarà al passeig de Dintre i que recorrerà els carrers Muralla, Ample, passeig Pau Casals i el Banc dels Músic.

A les 17:30 · Rua de Carnaval

Es posarà en marxa al Banc dels Músics i passarà pel passeig Pau Casals, Cortils i Vieta, plaça de Catalunya, passeig de la Marina i plaça dels Països Catalans.

A les 19:00 · Ball de Disfresses

Amenitzat pel grup Vizuri, que tocarà en viu i en directe un popurri de versions amb cançons de tots els temps. Cap a les 21:00 està previst que finalitzi el concert, però no pas la festa de celebració del Carnaval, ja que es comptarà amb la música que s’encarregarà de punxar el DJ PD Broot. La sessió de música amb el DJ s’allargarà fins a les 11 de la nit, quan finalitzaran els actes del carnaval.

Girona

Dissabte 26 febrer

A les 16:00 · Carnestoltes a Sant Narcís · Plaça de l'Assumpció

Després d’un any de parada per la pandèmia, torna el Carnestoltes de Sant Narcís i com cada any començarà a les 16 h a la plaça de l'Assumpció, on arrancarà la rua pels carrers del barri. Finalitzada la rua, que tornarà a la mateixa plaça, hi haurà xocolatada per a tota la mainada participant i un concert d’animació infantil.

A les 16:30 · Carnestoltes al Barri de la Devesa-Güell · Plaça Miquel de Palol

Es farà una cercavila amb la Fal·lera Gironina i una actuació musical a càrrec del grup Pauerkids. La sortida de la cercavila serà des de la plaça de la Sardana, a les 16.30 h i arribada a la plaça de Miquel de Palol a les 17.30 h.

A les 17:00 · Ball de Carnaval · Centre Cívic de Pedret

La Gent Gran de Pedret us convida a un ball especial per Carnestoltes, amb un concurs de disfresses.

L'Escala

Dissabte 26 febrer

A les 17:00 · Festa infantil de Carnaval · Plaça Catalunya

Festa infantil a càrrec del grup Heavy per Xics. Hi haurà servei de bar a càrrec de la Penya Blaugrana de l'Escala. L'entrada és gratuïta.

Lloret de Mar

Divendres 25 febrer

A les 11:00 · Concurs de disfresses al carrer

El concurs es realitzarà a la Plaça de l'Església, carrer de la Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer, plaça de la Vila, carrer de Cervantes i carrer Sant de Sant Pere.

Dissabte 26 febrer

A les 18:00 · Birrestoltes 3.0 · Ajuntament de Lloret de Mar

Rua nocturna més carnavalera de l’any! El Birrestoltes retorna més fort que mai! Amb novetats i moltes sorpreses.

A les 22:00 · Concert i festa de disfresses · Pavelló Municipal d'Esports

Concert i festa de disfresses a càrrec de Zàping Catalonia i Paco La Voz & Bertran’s Show.

Olot

Dissabte 26 febrer

A les 10:00 · Visita de les Reines del Carnestoltes Infantil

Les Reines del Carnestoltes Infantil visitaran el Supermercat Bonpreu d'Olot.

A les 11.00 · Trobada amb les Reines del Carnestoltes Infantil

Trobada amb les Reines del Carnestoltes Infantil al Parc Nou on es repartirà un obsequi per a tots els infants. Tot seguit hi haurà ball amb el grup Gripau Blau fins a les 13:00.

Palamós

Divendres 25 febrer

A les 6:00 · Despertà

Les carrosses de les colles locals fan un recorregut pel municipi amb música, per despertar residents i visitants convidant a participar del carnaval palamosí. Finalitzarà a les 9 a l’estenedor de xarxes.

A les 9:30 · Despertà del mar

Els més valents faran una remullada al mar. L’activitat seguirà amb les tradicionals visites dels membres de l’Associació del Carnaval, les reines i carnestoltes, a l’Ajuntament i el Mercat Municipal, finalitzant el matí amb la realització d'una gran arrossada dedicada principalment als comerciants del municipi, que tindrà lloc a les 13:30 h, a la confluència entre plaça dels Arbres, carrer Major i carrer Cervantes.

Dissabte 26 febrer

A les 15:30 · Rua del Carnaval

Recorrerà les avingudes centrals del municipi. Un cop acabi la rua s’iniciarà el final de festa a l’estenedor de xarxes del port, amb la participació de dues formacions musicals que animaran la vetllada, concretament Diamond Stick i Kharlitos Selektah.

Diumenge 27 febrer

A les 11:30 · Gran Cercavila de comparses i carrosses · Passeig del Mar

Roses

Divendres 25 febrer

A les 21:00 Passada de Disfresses i Carrosses · Al llarg de l'avinguda de Rhode

Dissabte 26 febrer

A les 16:00 · Passada infantil · Al llarg de l'avinguda de Rhode

Diumenge 27 febrer

A les 12:00 · Passada de disfresses i carrosses · Al llarg de l'avinguda de Rhode

Passada de petits i grans

Dilluns 28 febrer

A les 18.30 · Enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic · Des del Port de pesca fins a la Perola

Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic.

Santa Coloma de Farners

Divendres 25 febrer

A les 17:00 · Concert infantil i xocolatada · Plaça Primer d'Octubre

Actuació infantil a càrrec del grup Rovell d’ou, que farà l’espectacle ‘El planeta del rei Carnestoltes’.

A les 23.00 · Sessió de Dj's · Pavelló de la Nòria.

Sessió de disc-jòquei al pavelló de la Nòria amb Dj Adrià Huix, Freequency Partyz, Dj Julss i Dj Derk.

Dissabte 26 febrer

A les 16:00 · Sortida de la Rua diürna · Pavelló dels Saioners fins al Pavelló de la Nòria.

A les 19:00 · Rebuda de la Rua amb Dj i xocolatada · Pavelló de la Nòria

Diumenge 27 febrer

A les 11:00 · La Cursa inclusiva · Passeig de Sant Salvador

És una activitat pensada per a persones amb diversitat funcional, però hi podrà participar tothom i hi haurà diferents proves amb obstacles que es podran fer en cadira de rodes i amb els ulls tapats. La cursa, el qual s’hi anima a participar disfressat i compta amb la col·laboració de l’Associació MMM’agrada.

Tossa de Mar

Dissabte 26 febrer

A les 11:30 · Rua d'en Xoxa · Carrer Portal

Pregó de Carnaval. A continuació, rua pels diferents carrers de la localitat.

A les 22:00 · Rua nocturna de Carnaval · Carrer Víctor Català

El grup de xaranga acompanyarà a la rua durant tot el recorregut fins a acabar a la plaça de l'església.

Diumenge 27 febrer

A les 11.30 · Festa de disfresses infantil i concurs · platja Gran

A les 16:30 · Enterrament de la sardina · Avinguda Catalunya

Rua fins al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. Finalitzarà amb una xocolatada. Durant l'acte, es farà entrega dels premis del Carnaval.

Vidrereres

Dissabte 26 febrer

Tot el dia · Exposició sobre el ranxo: el Patrimoni d’un Poble

Projecció de la pel·lícula històrica sobre el Ranxo de Vidreres de 1933 al 1935 d’Agustí Fabra Bofill. A càrrec de la Comissió del Ranxo.

A les 12:30 · Rua del Carnaval de Casino

La rua està organitzada per la Junta del Casino la Unió i s’iniciarà a la pista del Casino.

A les 17:15 · Cercavila infantil de disfresses

La cercavila infantil de disfresses passarà pel centre de la vila de Vidreres. Concretament, per la Plaça de l’Església, on començarà, els carrers Catalunya, Costa Brava, Pau Casals, Jaume Ferrer i les places Lluís Companys i U d’octubre, on acabarà.

A les 17:30 · Pregó a càrrec de Sa Majestat el Rei Carnestoltes

La plaça de l’Església serà la seu del però de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Després, juntament amb la seva xaranga de músics, s’iniciarà la cercavila de Carnaval que omplirà de festa els carrers de Vidreres.

A les 18:00 · Berenar popular amb “morenetes”

Berenar popular i obsequi per a tothom a la Plaça U d’octubre organitzat pel Grup d’Esplai Vidrerenc i Ajuntament de Vidreres.

A les 18:00 · Espectacle d’animació popular amb “Visca la Xerinola” · Plaça de l’U d’octubre.

Els cromàtics fa mil·lennis que estudien tots els planetes de la Via Làctia per crear una xarxa d’amistat universal. Estan preocupats perquè el Planeta Terra ja no brilla com abans.

A les 20:30 · Concert amb l’espectacle “3:Tenors?” · Teatre del Casino la Unió

Un concert a l’ús, però fora dels canons lírics estipulats. Un concert amb el divisme just. Un concert amb gust. Un concert divertit. Un concert… de 3 tenors està a punt de començar. Això no obstant, per problemes un dels tenors no arriba...

27 febrer

Tot el dia · Exposició sobre el ranxo: el Patrimoni d’un Poble

Projecció de la pel·lícula històrica sobre el Ranxo de Vidreres de 1933 al 1935 d’Agustí Fabra Bofill. A càrrec de la Comissió del Ranxo.

A les 10:00 · Tradicional recollida del Ranxo

A totes les cases de la vila de Vidreres. Amenitzada amb formacions de l’Escola de Música de Vidreres. A càrrec de la Comissió del Ranxo.

A les 11:00 · Castellers amb la colla Castellera “Guillats de la Selva” · Plaça de l’Església

Els “Guillats de La Selva” conviden a tothom per iniciar-se en el món casteller.

A les 12:30 · Concert-Vermut amb Salamandra Duo · Pista del Casino de la Unió

Amb Sara Blasco i Mar Gironell.

A les 18:30 · Obra “Una nit moooolt complicada” · Teatre del Casino de la Unió

L’obra és la història de dos pobres infeliços, en Víctor i la Raquel. Ell, als seus 30 anys, encara és verge. Ella, reiteradament enganyada per un marit infidel, masclista i groller. Una nit, el destí els aplega a tots dos i decideixen viure una aventura disbauxada.