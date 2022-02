L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i The Ricky Rubio Foundation han decidit treballar conjuntament en un projecte que té com a finalitat la detecció precoç del càncer de pulmó. Des que es va posar en marxa l’any 2018 la lluita contra aquesta malaltia és un dels objectius de la Fundació de Ricky Rubio, especialment centrada en la prevenció del càncer de pulmó a través de diferents vies de difusió; la realització de campanyes mediàtiques; les accions al territori i també el suport, com és el cas, a la recerca mèdica i científica.

El Servei de Pneumologia de l’Hospital Trueta de Girona té oberta una línia d’investigació per intentar detectar ―mitjançant tècniques moleculars d’alta precisió en plasma i d’altres fluids pulmonars― material genètic tumoral en pacients amb càncer de pulmó en un estadi inicial de la malaltia (estadi I). Aconseguir-ho és clau per a l’èxit del tractament d’una malaltia amb una letalitat molt elevada ―atès que massa sovint no es manifesta fins que ha desenvolupat un estadi molt avançat, moment en què ja es fa molt difícil actuar amb eficàcia terapèutica.

The Ricky Rubio Foundation i l’Hospital Trueta han fet palesa aquesta voluntat de col·laborar amb la signatura d’un acord a favor de l’objectiu d’estudiar si la detecció d’aquest material genètic tumoral pot arribar a ser una eina fiable, sensible, no invasiva i específica per ser incorporada a la pràctica clínica, així com per tenir una validesa analítica que permeti el diagnòstic precoç del càncer de pulmó i augmenti així l’esperança de vida d’aquests pacients. L’acord recull que l’aplicabilitat pràctica d’aquest estudi del Trueta és generar nous criteris en el coneixement del càncer de pulmó i identificar noves estratègies diagnòstiques i de seguiment que tindran una repercussió directa en la millora de la qualitat de vida dels pacients i de la societat.