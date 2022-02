La residència de Sant Jaume d'Olot projecta la creació de tres noves unitats de convivència a la segona i tercera planta del centre amb una inversió que arribarà als 2,2 milions d'euros. Es tracta d'un espai similar al que ja van obrir a la primera planta en què 17 usuaris conviuen en un espai més reduït, modern i personalitzat. Cada un d'ells decideix com és el seu dia a dia dins del centre i això els permet envellir com si estiguessin a casa. La Fundació Antic Hospital Sant Jaume i l'Ajuntament d'Olot asseguren que amb la pandèmia s'ha comprovat que aquest és un model d'èxit i ara volen ampliar-lo amb tres noves unitats. El centre actualment està finalitzant la tercera fase de la remodelació i ja s'hi han invertit 1,7 milions d'euros.

L'edifici de l'antic hospital d'Olot que acull la residència de gent gran de Sant Jaume ja està al final de la tercera fase de la reforma. Aquesta va començar a finals del 2019, però es va aturar uns mesos a causa de la pandèmia. Un any abans s'havia posat en funcionament la primera unitat de convivència al primer pis. En ella hi van entrar 17 usuaris que conviuen en uns espais més reduïts, personalitzats i moderns. En aquest lloc, cada usuari pot decidir en cada moment com és el seu dia a dia i fer que els residents envelleixin com si estiguessin a casa. Ara, es preveu que última fase de la reforma creï tres noves unitats de convivència com la que ja hi ha en funcionament a la primera planta. Dues de les unitats estaran al segon pis i l'altra, en el tercer.

Aquesta fase finalitzaria la reforma de la residència. Es preveu que tingui un cost de 2,2 milions d'euros i per això la Fundació Antic Hospital Sant Jaume i l'Ajuntament d'Olot presentaran el projecte a la propera fase de fons Next Generation que convoca la Unió Europea. Fins ara, ja s'han invertit 1,7 milions d'euros. Entre altres coses ha permès obrir un accés al centre des del pati de l'antic hospital, millores en la climatització, un nou ascensor i canvis en la seguretat. Actualment, la residència de Sant Jaume acull a 65 usuaris i acumula més de 40 anys de funcionament.

Aquest divendres s'ha presentat el nou projecte de reforma durant la visita de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, al centre. L'alcalde del municipi, Pep Berga, ha aprofitat per demanar finançament per tirar endavant l'última fase de remodelació. Segons Berga, les reformes no només suposen una ampliació de les places del centre, sinó que fan que «els residents s'hi sentin millor». La Garrotxa té un alt índex d'envelliment. Segons dades de la memòria del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa de 2020, a la comarca l'índex està situat al 138% (significa que per cada 138 persones més grans de 65 anys, n'hi ha 100 de menys de 15 anys). Una dada que ha augmentat en relació amb el 2019 (quan es trobava al 136,6%) i per sobre del 124,2% de la mitjana de Catalunya.