La venda de tractaments contra la sarna s’ha disparat aquest últim any a les farmàcies gironines, tendència que també s’ha reflectit de forma global. La presidenta de Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, va afirmar ahir aquest increment que es va començar a notar després del primer estat d’alarma. «Fa mesos que passa però ara comença a sortir a la llum perquè la problemàtica està arribant als metges», admet. De fet, durant tots aquests mesos, el difícil accés a l’atenció primària ha propiciat que la població es dirigís a les farmàcies per demanar consell professional. Aleixandre explica que la malaltia hi ha sigut sempre però ara és molt «desconeguda» per als joves. És per això que genera molts dubtes i molta gent té símptomes però no en fa cas. «És important detectar-ho a temps».