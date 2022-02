Amb motiu de l’Any de la Família que ha convocat el papa Francesc, el Bisbat de Girona ha celebrat la Setmana del Matrimoni, durant la qual la delegació episcopal de Pastoral Familiar ha enviat diàriament per correu electrònic un seguit de textos breus inspirats en l’exhortació aposòlica Amoris Laetitia que fan esment al matrimoni. L’objectiu era convidar a la reflexió personal i familiar. Un cop exposat el text de l’exhortació, es convida a respondre una pregunta i a debatre’n la resposta.

D’altra banda, amb motiu d’aquesta Setmana del Matrimoni, s’ha obert el web matrimonioesmas.org. Es tracta d’una iniciativa de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la vida amb l’objectiu que els matrimonis catòlics renovin el seu compromís i mostrar a la societat la «bellesa» d’aquest sagrament. I és que, segons la Pastoral Familiar, «amb el transcurs dels anys s’ha anat perdent consciència del valor d’una institució que és un pilar fonamental per a la felicitat de moltes persones i, per tant, per a la sostenibilitat de la societat». Per tant, expliquen: «La nostra iniciativa busca mostrar els valors essencials del matrimoni a través d’ històries reals explicades pels propis protagonistes». Així, es poden escoltar els testimonis de parelles de diferents edats i condicions.