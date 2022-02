Ecosol, l’empresa social de Càritas Diocesana de Girona, posa en marxa un projecte per a millorar l’ocupabilitat de persones en situació o risc d’exclusió social en l’àmbit de l’eficiència energètica.

El projecte «Ilumina» oferirà un pla de formació per a l’obtenció del certificat de competència professional com a instal·lador elèctric autoritzat de baixa tensió, mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als edificis, a més de l’obtenció del certificat d’aprofitament de la formació obligatòria, d’operador d’aparells elevadors, i la formació en prevenció de riscos en treballs d’electricitat, treballs en tensió AT i BT. Un cop formades, les persones que participin en el projecte tindran accés a contractes en llocs de treball protegits en l’àmbit del manteniment integral sostenible d’edificis, l’eficiència energètica i les energies netes. Durant l’any 2022, se’ls acompanyarà perquè accedeixen al mercat laboral obert. En concret, amb el projecte «Ilumina», Ecosol té previst crear dos llocs d’inserció nous i, alhora, mantenir sis llocs de treball ja existents. L’entitat, a més, assenyala que ja han pogut signar un contracte per a treballar per l’empresa Elecnor.

La gerent d’Ecosol, Anna Güell, assenyala que «el nostre objectiu és que el projecte contribueixi a la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, ajudant-les a obrir les portes del mercat laboral ordinari i facilitant la seva incorporació a la societat de manera autònoma i participativa».

El cost total del nou projecte impulsat per Ecosol serà de 41.507,57 euros, dels quals 37.207,59 es finançaran a través del Fons Santander Responsabilitat Solidari.